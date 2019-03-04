Mynet Trend

Sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği böyle birbirine kattı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Van’da sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği birbirine kattı.

Van Beşyol Kavşağı'nda sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği birbirine kattı. Vatandaşlar sahibinin elinden kaçan kazın trafiği birbirine kattığı anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kazın araçlar arasında bağırarak ilerlemesi nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk bir süre sonra sona erdi. (İHA)

AW637986_04

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklamasıMomo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması
Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı! Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van kaz trafik

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!

Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!

Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi

Çığın yola düştüğü an kaydedildi!

Karda mahsur kalan adam ve köpeği yemek sosu yiyerek hayatta kaldı

Karda mahsur kalan adam ve köpeği nasıl hayatta kaldı?

Tanımadığı kişi dokundu, son anda hayatı kurtuldu

Hiç tanımadığı biri dokundu hayatı kurtuldu!

Korkunç olay! Aniden çöken filin altında kaldı

Aniden çöken filin altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.