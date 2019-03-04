Sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği böyle birbirine kattı

Van Beşyol Kavşağı'nda sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği birbirine kattı. Vatandaşlar sahibinin elinden kaçan kazın trafiği birbirine kattığı anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kazın araçlar arasında bağırarak ilerlemesi nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk bir süre sonra sona erdi. (İHA)
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