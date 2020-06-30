Sahibinin Telefonunu Parçaladığı İçin Kaynar Su İle Cezalandırılan Yavru Köpek

Disiplin ve işkencenin arasında oldukça kalın bir çizgi vardır. Terrier Tuffy'nin başına gelenleri duyduğunuzda, onun başına gelenlerin işkence olduğu konusunda hemfikir olacaksınız. Hayvanları tedavi eden ve suistimal edildiği durumlarda onlara yardımcı olan bir kuruluşun bildirdiği üzere 2015'te Tuffy sahibinin telefonunu parçaladığı için acımasızca cezalandırıldı.

Vücudunun her yeri kaynar su ile yanan 6 haftalık Tuffy, sonrasında 4. kattan aşağıya atıldı.

En yakın veteriner kliniği bir saat uzaktaydı. Neyse ki onu yolun kenarında bulan bir yardımsever yavru köpeği tedavisi için hızla veterinere götürdü.

Hayvanlara yardımcı olan bu kuruluşun bünyesinde çalışan bir veteriner, Tuffy'nin yaralarının derecesini gördüğünde ağlamasını durdurmakta zorlandığı ve daha önce bu kadar çok acı içinde kıvranan bir hayvan görmediğini ifade etti. Tuffy'nin vücudunun yüzde 60'ı yanıklar ile kaplıydı ve saat başı bakıma ihtiyacı vardı.

Bu kurumun kurucusu, Tuffy'nin iyileşmesinin adeta bir mucize olduğunu, yanıklar sebebiyle derisi gerildiği için başlarda gözlerini bile kapatamadığını söyledi. Hayvanlara yapılan suistimal ve ihmaller ile karşılaşıldığında, görevlilerin duygularını bir kenara koyarak, önceliklerinin yaralanan hayvanı tedavi etmek olması gerektiğini ekledi.

Tedavi sonrası Tuffy sağlığına kavuştu ve hayatına devam ediyor.



