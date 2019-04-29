Sahibinin yaptığını yapan kedi

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Sahibinin yatağa atlamasını kendine göre yapan kedi eğlenceli görüntü oluşturdu. İşte o görüntü.
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