Mynet Trend

Sahibinin yaptığını yapan kedi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.04.2019 08:15 | Son Güncelleme

Sahibinin yatağa yatma şeklini taklit eden kedi izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Sahibinin yatağa atlamasını kendine göre yapan kedi eğlenceli görüntü oluşturdu. İşte o görüntü.

PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Türk savunma sanayisinin yeni gözbebeği! Türk savunma sanayisinin yeni gözbebeği!
'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor''Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi Yatak Eğlence
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

3 yaşındaki İlayda'nın feci ölümü!

3 yaşındaki İlayda'nın feci ölümü!

Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk savunma sanayisinin yeni gözbebeği!

Türk savunma sanayisinin yeni gözbebeği!

'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'

'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'

'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

Su kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşeti

Su kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşeti

En eski ayak izinin yeri belli oldu!

En eski ayak izinin yeri belli oldu!

Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var

Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.