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Sahilde çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp etti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 18.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele İlçesi'nin plajında, sahilde çıplak gezen adamı, vatandaşlar darp etti.

Olay İskele'de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 35-40 yaşlarındaki bir adam, sahilde çıplak şekilde yürümeye başladı. Elinde bir değnekle yürüyen şahısa, plaj görevlisi “Sahilde bu şekilde dolaşamazsınız” uyarısı yaptı.

Uyarıları dikkate almayan şahıs ile görevli arasında tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü.

ÇIPLAK ADAMI DARP ETTİLER

Sahildeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, görevli ile çıplak adamın tartıştığı, ardından kavga etmeye başladığı; kavgaya bir başka kişinin de dahil olup, çıplak adamı darp ettikleri görülüyor.

Darp edilen şahıs, daha sonra polise teslim edildi. (DHA)

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çıplak adam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıplak adam paniği

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ellerinize sağlık adamsınız orada aileler çocuklar var sen kimsin ki çıplak geziyorsun karaktersiz
RTE nin dediği gibi ‘’ Malatyalı Musri Ne güzel demiş; Nadanı terk etmezsen yaRanı bulursun diye. Biz nadayı terk ettik yaRanı bulduk :) ‘’ bu da aradığını bulmuş
DAĞ BAŞIMI LEN BURASI ÇIPLAK GEZECEKSİN MİLLETİN KARISI ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR AZ BİLE YAPMIŞLAR LİNÇ ETSELERDİ
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