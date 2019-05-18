Sahilde çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp etti

Olay İskele'de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 35-40 yaşlarındaki bir adam, sahilde çıplak şekilde yürümeye başladı. Elinde bir değnekle yürüyen şahısa, plaj görevlisi “Sahilde bu şekilde dolaşamazsınız” uyarısı yaptı.
Uyarıları dikkate almayan şahıs ile görevli arasında tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü.
ÇIPLAK ADAMI DARP ETTİLER
Sahildeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, görevli ile çıplak adamın tartıştığı, ardından kavga etmeye başladığı; kavgaya bir başka kişinin de dahil olup, çıplak adamı darp ettikleri görülüyor.
Darp edilen şahıs, daha sonra polise teslim edildi. (DHA)
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