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Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.07.2019 12:46 | Son Güncelleme

Antalya'da avukat Ali Aksoy, eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark edince, olayı kameraya kaydetti. Aksoy'un tepkisi üzerine harekete geçen çevredekiler, öfkeli kocayı darbetti.

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Olay dün saat 18.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti.

KAMERAYA KAYDETTİ

Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy, daha sonra cep telefonuyla görüntü almaya başladı.

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TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran çevredekiler, kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darbedilen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı.

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Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darbettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sahil kadın

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