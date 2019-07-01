Sahilde ne görürse nakış nakış işliyor!

Her gün nakışın çağdaş bir sanatsal ifade yöntemi olarak farklı kullanımlarına rastlıyoruz. 3 boyutlu soyut nakışlar, anatomik nakışlar, mimari nakışlar, nakış ufolar, 3 boyutlu nakış yiyecekler ve de nakış dağ manzaraları derken şaşırtıcı örneklerin ardı arkası kesilmiyor. Emily Botelho ise sahillerin güzelliğini kendine özgü üslubûyla işlediği soyut nakışlarıyla dikkat çekiyor.

İngiltere tam bir deniz ülkesi olmasına rağmen Emily Botelho’nun yaşadığı yer, okyanusa ya da denize pek de yakın sayılmaz. Ancak sanatçı, deniz manzarasına olan tutkusu nedeniyle özellikle sık sık seyahat ediyor ve İngiltere’nin sahillerini geziyor.

Bu gezileri sırasında, kayalık sahillerin renklerini ve dokularını fotoğraflıyor: liken, deniz yosunu ve küçük deniz canlılarının yarattığı benzersiz görsel desenlere odaklanıyor.

Instagram hesabında çektiği fotoğrafları paylaşan kadın ardından onları ilmek ilmek işlemeye koyuluyor.

Emily Botelho, fotoğraflarını pamuklu kumaş üzerine basıyor. Ardından bu kumaşı uzun düz dikişler, sık işlenmiş küçük boncuklar, deniz kabukları, yarı değerli taşlar ve çalıları temsil eden üç boyutlu püskül tutamlarıyla süslüyor.