Sahilde yer kalmadı! İlçede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e gelenler, soluğu plaj ve otel havuzu başlarında aldı. Hissedilen hava sıcaklığının yer yer 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 olarak ölçüldü. Güneşlenenler, denize girip yüzerek eğlenenler tatilin tadını çıkardı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, döner dolap ve deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı ve Turban mevkisinde restoran ile kafeteryalar tatilcilerle doldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü de plaka tespit cihazları kayıtlarına göre yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığını ve 350 bin kişinin bayram tatili için kente geldiğini bildirdi.

TATİLCİLERİN KEYFİ YERİNDE

Eşi ve bebeğiyle Tekirdağ’dan tatile gelen Kaan Dolkan, "Deniz, kum ve güneş üçlüsünde eğleniyoruz. Marmaris çok güzel herkese tavsiye ederim" dedi. Bayram tatili için ilk defa Marmaris'e geldiğini belirten tatilcilerden Orkun Alkan ise "Cennet gibi bir yer, insanın ayrılası gelmiyor. Beş gün boyunca sürekli denize gireceğim. Akşam ise eğlence mekânlarını gezerek tatilimi dolu dolu çıkartacağım" dedi. İsveç'ten bayram tatiline gelen gurbetçi Mehmet Barışkaner ise, "Her yıl bayram tatillerinde geliyorum. Marmaris bana huzur ve mutluluk veriyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.