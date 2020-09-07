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Şahin Irmak isyan etti! 'Uçağa binmek zorunda kaldım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla ünlenen Şahin Irmak, uzun bir aradan sonra uçak yolculuğu gerçekleştirdi. Koronavirüs sonrası sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı uçuştan rahatsız olan Irmak sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şahin Irmak isyan etti! 'Uçağa binmek zorunda kaldım'

Çok Güzel Hareketler Bunlar programından sonra Jet Sosyete adlı dizide rol alan 38 yaşındaki oyuncu Şahin Irmak karantina döneminin ardından başlayan normalleşme sürecinde de uçaklardan uzak durmaya çalışmış ve maske mesafe kuralına uymuştu.

İşi gereği uçağa binmek zorunda kalan Şahin Irmak, karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından duyurdu ve isyan etti.

Normalleşme sürecinin ardından uçuşlar başlamış ve daha ilk gününden itibaren yolculuk sırasındaki ihmaller gündeme gelmişti.

sahin-irmak-sosyal-medya

Irmak da uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği uçak yolculuğu sırasında hissettiklerini ve gördüklerini sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle paylaştı: "Pandeminin başından beri ilk defa uçağa binmek zorunda kaldım meğer intihara teşebbüs etmişim haberim yokmuş! (Thy) Ne doğru düzgün maske takan ne de mesafe! Üstelik uçakta 1 kişilik yer dahi yokken!"

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