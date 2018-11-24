Şahin Tepesi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahin Tepesi'nde kim hangi rolde oynuyor?

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı 'Şahin Tepesi'nin yayın tarihi belli oldu. Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç gibi usta oyuncular ile genç kuşağın yıldız isimlerinin bir araya geldiği dizi, ilk bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamI ekrana geldi. ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI KİMLER? KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Zerrin Tekindor - Tuna Akdora

40'lı yaşlarda başarılı, hırslı, kozmetik sektöründe çok önemli bir holdingin sahibi, otoriter iş kadını. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş, Mithat Şahin tarafından büyütülmüş. Çocuklarına karşı aşırı korumacı, ailesini bir arada tutabilmek için yapamayacağı şey yok. İktidar ve güce tutkun. En büyük zaafı hala deli gibi sevdiği kocası Demir. Zamanında köşkten kovulmasına neden olduğu ve Demir'le olan ilişkisinden dolayı hep kıskandığı Melek'in geri gelmesiyle, kontrolü elinden yitirdiğini hisseder. Ama düzeninin bozulmasına izin vermemeye kararlıdır.

Ebru Özkan - Melek Özden

40'lı yaşlarda. Babası tarafından ret edildikten sonra hep hayat mücadelesi vermiş, ama ayakta kalmayı başarmış. Sessiz sakin görünümünün altında isyankar bir ruha sahip, azimli, çalışkan ve en az babası kadar inatçı bir kadın. Hayat onu çok zorlasa da o yorgunluk nedir bilmiyor, gözünü kırpmadan yeni bir mücadeleye girmekten çekinmiyor. Murat Aygen - Demir Akdora

40'lı yaşlarda. Anne ve babasını kaybetmiş, Mithat Şahin'in bursuyla okumuş, sonrasında onun şirketinde kendini ispatlamış. Yakışıklı, başarılı ve karizmatik iş adamı. Yıllar önce Melek'le evlenme planları yaparken onun evden uzaklaştırılmasından sonra Tuna'nın ilgisine karşı koyamayıp evlenmiş. Tuna'nın başarılı iş hayatını, mükemmel anneliğini hep takdir etmiş, saygı duymuş ama aşık olmamış. Şimdiye dek bir kez aşık olmuş, o da Melek'e... Aldatıldığını düşünerek aşkını kalbine gömmüş ama Melek'in geri gelmesiyle açılan defterler hayatını alt üst edecek. Aybüke Pusat - Verda Özden

Melek'in 23 yaşındaki kimya mühendisliği son sınıf öğrencisi, aktivist kızı. İlk bakışta dikkat çeken bir güzelliği var ama güzelliğini ön plana çıkarmaktan kaçınıyor. Özgüvenli, başarılı, hayata karşı dik durmaya çalışan, kimseye müdana etmeyen bir kız. Asiliğini ve inatçılığını annesinden almış. Babasının ölümünü olgunlukla karşılamış, annesine destek olmuş ve olmaya devam ediyor. Efe'ye duyduğu aşkla, kadınlığını ve aşkı için neleri göze alabileceğini keşfedecek.

Boran Kuzum - Efe Akdora

Tuna'yla Demir'in 24 yaşındaki yakışıklı oğlu, annesinin göz bebeği, holdingin gelecekteki veliahtı. İşletme mezunu. Ailesinden aldığı gücü hayatın her alanında kullanırken dışarıdan ne kadar kibirli göründüğünün farkında bile değil. Kimseye bağlanmamakla övünürken, Verda'ya aşık olacak. Onun aşkıyla terbiye olacak ama aşkına sahip çıkmak düşündüğü kadar kolay olmayacak. Mustafa Mert - Koç Cem Özden

Melek'in 21 yaşındaki oğlu. Babasının ölümüyle güven problemi yaşamaya başlamış. İyi niyetli olmasına rağmen, çabuk parlayan, önce konuşup, sonra düşünen, patavatsız, atılgan, başkalarına göre sorumsuz, ama yine de sevimli, sevecen esprili bir genç. Başarıya odaklanmak yerine, başarısızlığını kompleks haline getirmiş. İşler yolunda gittiğinde kendini tanrı gibi görüyor, tersi olduğunda öfkelenip ezik hissediyor. En büyük arzusu kendini kanıtlamak ama bunun için daha öğrenmesi gereken çok şey var. Leyla Tanlar - Deniz Akdora

Tuna'yla Demir'in 19 yaşındaki kızı. Güzelliğini annesinden almış ama karakter olarak ona hiç benzemiyor. Oldukça hassas, kırılgan ve içe dönük bir kız. Ailesinden yeterince sevgi görmediğini düşünerek köşkün kahyasının oğlu Mete'yle yakınlaşmış. Bu ilişkinin sonuçlarına katlanmak ağırlaştıkça, psikolojisi bozulacak, Mete'den uzaklaştıkça Cem'le yakınlaşacak ve gerçek sevgiyi onda bulacak.