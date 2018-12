Şahin Tepesi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tuna'dan Melek'e şok teklif!

ŞAHİN TEPESİ'NİN GÜÇLÜ KADINLARI ROLLERİNİ ANLATTI

Türkiye'nin ilk Emmy ödüllü dizisine imza atan Saral'ın gözünden izlediğimiz bu kadınların başında Tuna Akdora olarak izlediğimiz Zerrin Tekindor ve Melek Özden rolüyle izleyicilerle buluşan Ebru Özkan geliyor. Gerçek hayatta bir kadının en çok ekonomik açıdan güçlü olması gerektiğini söyleyen Tekindor, Tuna'yı şu sözlerle anlatıyor: "Yapabilirim deyip yapmış biri Tuna. Kendi kendine sahip olduğu gücün elinden alınmasına asla izin vermeyecek biri. Karşısına çıkan engellerle mücadele ederken de cesur ve ürkütücü."

"KİM OLDUĞUMUZU KENDİMİZE KANITLARSAK GÜÇ BURADA BAŞLAR!"

Özkan ise Melek karakterinin gücünü yaralarından aldığını söylerken, "Kadınlar yaradılış gereği güçlü ve üretken varlıklardır, önemli olan bunun farkında olmaktır"sözleriyle de her kadının güçlü olduğuna vurgu yapıyor. Melek'in kızı Verda'ya hayat veren Aybüke Pusat ise Verda'nın adalet duygusunun çok güçlü olduğunu söylerken, gerçek hayatta güçlü olmanın kaynağını şuna bağlıyor: "Potansiyelinin farkında olmak yeterli. İnsan, istediği her şeyi yapabileceği, her yere gidebileceğini bilmeli. Tek kuralı, hayatında sadece kendi sözünün geçmesi olmalı."