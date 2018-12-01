Şahin Tepesi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tuna'dan Melek'e şok teklif!

Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un başrollerde oynadığı Ay Yapım imzalı ATV'nin yeni dizisi Şahin Tepesi, 2. bölümüyle ekrana geldi. Şahin Tepesi son bölümde Melek'in yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı İstanbul'daki baba evine dönmesiyle güç savaşları başladı. ŞAHİN TEPESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur.Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır.Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar.Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar.Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır.Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir.Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.

ŞAHİN TEPESİ'NİN GÜÇLÜ KADINLARI ROLLERİNİ ANLATTI Türkiye'nin ilk Emmy ödüllü dizisine imza atan Saral'ın gözünden izlediğimiz bu kadınların başında Tuna Akdora olarak izlediğimiz Zerrin Tekindor ve Melek Özden rolüyle izleyicilerle buluşan Ebru Özkan geliyor. Gerçek hayatta bir kadının en çok ekonomik açıdan güçlü olması gerektiğini söyleyen Tekindor, Tuna'yı şu sözlerle anlatıyor: "Yapabilirim deyip yapmış biri Tuna. Kendi kendine sahip olduğu gücün elinden alınmasına asla izin vermeyecek biri. Karşısına çıkan engellerle mücadele ederken de cesur ve ürkütücü." "KİM OLDUĞUMUZU KENDİMİZE KANITLARSAK GÜÇ BURADA BAŞLAR!"

Özkan ise Melek karakterinin gücünü yaralarından aldığını söylerken, "Kadınlar yaradılış gereği güçlü ve üretken varlıklardır, önemli olan bunun farkında olmaktır"sözleriyle de her kadının güçlü olduğuna vurgu yapıyor. Melek'in kızı Verda'ya hayat veren Aybüke Pusat ise Verda'nın adalet duygusunun çok güçlü olduğunu söylerken, gerçek hayatta güçlü olmanın kaynağını şuna bağlıyor: "Potansiyelinin farkında olmak yeterli. İnsan, istediği her şeyi yapabileceği, her yere gidebileceğini bilmeli. Tek kuralı, hayatında sadece kendi sözünün geçmesi olmalı."

'Şahin Tepesi'nde, bazı sırları öğrendikçe özellikle ablası Tuna karşısında güçlü durmaya çalışacak olan Ceylan'ı canlandıran Esra Dermancıoğlu; gerçek hayatta karakterinin aksine kendi ayaklarının üstünde duran ve kimliğini bulmuş biri olarak Ceylan'ın onu takdir edeceğini söylüyor. Gücün kaynağını ise vurucu bir cümleyle özetliyor: "Kim olduğumuzu biz kendimize kanıtlarsak işte bence güç burada başlar." Tuna'nın kızı Deniz'e hayat veren genç oyuncu Leyla Tanlar ise Deniz'in güçlü yanını şu şekilde anlatıyor: "Genç yaşına rağmen kazayla bile olsa bir ölüme sebebiyet vermenin vicdani ağırlığını taşıyabilmek adına verdiği mücadele ve yaşadığı bütün iç çatışmalara rağmen ayakta kalabilmesi onu güçlü kılıyor." 'Şahin Tepesi'nin dünyasını yaratan yönetmen Hilal Saral ise bu güçlü kadınları şöyle tanımlıyor: "Şahin Tepesi'nde izleyiciler birbirinin hayatını çalan iki kadının kuvvetli çatışmasının ortasında kalan bir aşka tanık olacaklar. Bu iki kadının arasında geçmişten gelen bir aşk hesaplaşması da var. Sadece bu iki kadının değil, hikayemizdeki diğer kadınların da hem kendileriyle hem de başkalarıyla hesaplaşmalarına tanık olacaksınız. Sahip oldukları güçleri konuşacak dizide."