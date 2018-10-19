Şahin Tepesi dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı izle

Ünlü oyuncuları buluşturan Şahin Tepesi'nin hazırlıkları hızlandı. atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisinden ilk fragman da yayınlandı.

Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte.

ŞAHİN TEPESİ KONUSU NEDİR?

Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu'nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.

Şahin Tepesi birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak.

