MAGAZİN

Şahin Tepesi dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

ATV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Şahin Tepesi'nden ilk fragman yayınlandı. 80'li yılların ünlü dizisi Şahin Tepesi'nin yerli uyarlaması olan dizide, Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Leyla Tanlar, Mustafa Mert Koç ve Kaan Taşaner başrolleri paylaşıyor. Peki Şahin Tepesi ne zaman başlayacak? Şahin Tepesi dizisi konusu nedir? İşte Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı..

Şahin Tepesi dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı izle

Ünlü oyuncuları buluşturan Şahin Tepesi'nin hazırlıkları hızlandı. atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisinden ilk fragman da yayınlandı.

Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaristliğini Melek Gençoğlu üstlenmekte.

ŞAHİN TEPESİ KONUSU NEDİR?
Dizinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu'nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.
Şahin Tepesi birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak.

PARTNERArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğizArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğiz
Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Osman Bey'i kim oynuyor? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı izleDiriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Osman Bey'i kim oynuyor? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı izle
Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şahin tepesi şahin tepesi fragman Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı şahin tepesi hangi kanalda

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ufak Tefek Cinayetler'de 'katil kim?' sorusu yanıt buluyor! Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'de 'katil kim?' sorusu yanıt buluyor! Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur dizisi 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Artık Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın düşmanı ortak!

Çukur dizisi 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Artık Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın düşmanı ortak!

İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu

İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Osman Bey'i kim oynuyor? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Osman Bey'i kim oynuyor? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kadın dizisinde Sarp'ın çocuklarıyla ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Kadın dizisinde Sarp'ın çocuklarıyla ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.