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Şahmaran'ın Maran'ı Burak Deniz beyaz küloduyla poz verdi! Paylaşıp hemen sildiler ama...

24.01.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahmaran dizisinde Maran rolüne hayat veren Burak Deniz dizide çırılçıplak halleriyle dikkat çekmişti. Deniz son olarak beyaz külodu ve çoraplarını giyip poz verdi. Yakışıklı oyuncu sosyal medyanın diline düştü.

Şahmaran'ın Maran'ı Burak Deniz beyaz küloduyla poz verdi! Paylaşıp hemen sildiler ama...

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'li Şahmaran dizisinde Maran rolünde öne çıkan Deniz sosyal medyayı salladı. Burak Deniz'in göldeki çıplak sahnesi ve poposu günlerdir gündemde.

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Deniz tüm bunlar konuşulurken beyaz iç çamaşırıyla bir poz verdi. Şahmaran dizisinin yönetmeni Umur Turagay, kendi hesabından Burak Deniz'in bu pozunu paylaştı ve hemen sildi.

Ekran Alıntısı

Silmesini sildi ama ünlü oyuncu sosyal medyanın diline düştü. Burak Deniz'in o halini görenler "Hafızamdan silmem lazım", "Yaz kızım 200 torba çimento", "Serenay çok konuşuldu biraz da beyaz donum konuşulsun dedi demek" yorumları yaptı.

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