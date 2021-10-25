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Sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu! Berdan Mardini'nin tepkisi olay oldu

25.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam Zorlu AVM'deki bir otelde yapılan düğünde sahne aldı. Şarkıcı, kendisine dolar yağmasından sonra, yaptığı çıkışla dikkat çekti.

Sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu! Berdan Mardini'nin tepkisi olay oldu

Berdan Mardini, lüks bir otelde sahne aldı. Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Mardini, söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti. Sahne aldığı süre boyunca Dolarların havadan eksik olmadığı törende sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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"DOLARIN KURUNDAN HABERİNİZ YOK HERALDE"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Mardini, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek, gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Berdan Mardini
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