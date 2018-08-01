Sahnede kardeş dayanışması

Programına babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarıyla başlayan İdo, beyaz ter havlusunu omzundan eksik etmedi. Konserinin ikinci bölümünde sürpriz yaparak kendisini izlemeye nişanlısı Levent Dörter ile birlikte gelen kardeşi Dilan Çıtak’ı “Aynı babanın çocuklarıyız” sözleriyle sahneye davet eden İdo, kardeşiyle birlikte düete imza attı.

İdo Tatlıses’in sahnesine konuk olan Dilan Çıtak, süper mini şortu ve 'Palmiye modeli' olarak adlandırdığı saç stiliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birlikte yaptıkları düetin ardından 'Maalesef' isimli şarkısını da seslendiren Çıtak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

"YIKARIM ORTALIĞI"

Sahne sonunda basın mensuplarıyla kısa bir röportaj gerçekleştiren İdo, geçtiğimiz hafta Derya Tuna’nın doğum günü sebebiyle bir araya gelen anne-babası ile ilgili olarak, "Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi annem, birisi babam. Bu benim çok hoşuma gidiyor" dedi.

"Tekrar evlenmelerini ister miydin?" sorusuna “Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum” karşılığını veren İdo, "Böyle bir ani karar alırlarsa tepkin ne olur?" sorusuna ise "Yıkarım ortalığı” yanıtını verdi.

"BİZİ ANNEM AYIRMADI"

Ayrıldığı sevgilisiyle kendisini annesinin ayırdığı iddialarına "Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda daha fazla yorum yapmaya gerek yok” sözleriyle açıklık getiren genç şarkıcı, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

