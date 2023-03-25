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Sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan evlilik açıklaması: Tarih belli oldu

25.03.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur son günlerde açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşüyor. "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bırakan ünlü isimden evlilik açıklaması geldi.

Sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan evlilik açıklaması: Tarih belli oldu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın müzisyen kızları Tuğçe Tayfur kısa süre önce müziği bıraktığını ve sahnelere veda ettiğini açıklamıştı. 18 yaşından beri sahnelerde olan Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde ise tesettüre girdiğini sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Tuğçe Tayfur, önceki gece sevgilisi Burak Kalfa ile Beşiktaş’ta bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Çıkışta sorularını yanıtlayan Tayfur, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. İlk sahuru burada yapmıştık geçen sene. Biz burada tanıştık" dedi.

Tuğçe Tayfur

Burak Kalfa ile bir süredir aşk yaşayan Tuğçe Tayfur, evlilik sorularına ise şöyle yanıt verdi:

''ÖNÜMÜZDEKİ YAZI ATLATTIKTAN SONRA...''

"Evet, evliliğe dair düşüncelerimiz mevcut. Önümüzdeki yazı atlattıktan sonra kış aylarına doğru bir evlilik düşünüyoruz. Allah'ın izniyle her şey yolunda."

Son dönemde giyim tarzını değiştiren ve maneviyata yöneldiğini dile get,ren Tuğçe Tayfur, kıyafetiyle de bir kez daha dikkat çekti. Tayfur, "Şu anda geçiş sürecindeyim. Bu görünüşe Tesettür dememek lazım. Şu an bu kadar yapabiliyorum. Dini daha iyi öğrenmeye çalışıyorum. Kitaplar okuyorum" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur 3

'SAHNELERİ BIRAKIYORUM'

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçen aylarda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı:

"Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşımdan beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi manüplasyona uğradım. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gurunım babamın şarkılarını söylemek oldu sizlerle hep beraber. Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışının bekliyorum."

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