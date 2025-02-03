Sahneye Mesut Özil çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri gündem oldu! Bakan da gülmeden edemedi

Bugün Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışı gerçekleşti. Açılış töreninde birçok bakan ve AK Partili ismin yanı sıra eski futbolcu Mesut Özil ve öğrenciler de katıldı. Törenin sonunda Erdoğan'ın Özil'e hitaben söyledikleri sosyal medyanın gündemine yerleşti.

MESUT ÖZİL SAHNEYE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından külliyenin açılışı için kurdele merasimine geçildi. Bu sırada merasim için Mesut Özil de sahnede yerini aldı.

ERDOĞAN ÖZİL'İN DURDUĞU YERİ GÖRÜNCE...

Kurdele kesilecekken Mesut Özil'in biraz geride durduğunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özil'den öne yaklaşmasını istedi.

"OĞLUM SEN DE ÇOK UTANGAÇSIN YA!"

Özil'in arkada kaldığını gören Erdoğan "Oğlum sen de çok utangaçsın ya" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN'İ DE GÜLÜMSETTİ

Erdoğan'ın bu sözleri hem Özil'in hem de aralarında yer alan Bakan Yusuf Tekin'in yüzünde tebessüm oluşturdu.

Bu anlar ayrıca sosyal medyada da çokça paylaşıldı.