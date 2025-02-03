SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Sahneye Mesut Özil çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri gündem oldu! Bakan da gülmeden edemedi

Sahneye Mesut Özil çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri gündem oldu! Bakan da gülmeden edemedi

03.02.2025 14:38
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2025 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle sosyal medyada gündem oldu. Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma gerçekleştirdiği açılış törenindeydi. Kurdele kesim merasimi sırasında Özil'in durduğu yer Erdoğan'ın dikkatini çekince yaşananlar ses getirdi.

Bugün Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışı gerçekleşti. Açılış töreninde birçok bakan ve AK Partili ismin yanı sıra eski futbolcu Mesut Özil ve öğrenciler de katıldı. Törenin sonunda Erdoğan'ın Özil'e hitaben söyledikleri sosyal medyanın gündemine yerleşti.

MESUT ÖZİL SAHNEYE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından külliyenin açılışı için kurdele merasimine geçildi. Bu sırada merasim için Mesut Özil de sahnede yerini aldı.

4

ERDOĞAN ÖZİL'İN DURDUĞU YERİ GÖRÜNCE...

Kurdele kesilecekken Mesut Özil'in biraz geride durduğunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özil'den öne yaklaşmasını istedi.

Başlıksız-1

"OĞLUM SEN DE ÇOK UTANGAÇSIN YA!"

Özil'in arkada kaldığını gören Erdoğan "Oğlum sen de çok utangaçsın ya" ifadelerini kullandı.

Gi280ZxXcAAKCJW

BAKAN TEKİN'İ DE GÜLÜMSETTİ

Erdoğan'ın bu sözleri hem Özil'in hem de aralarında yer alan Bakan Yusuf Tekin'in yüzünde tebessüm oluşturdu.

Ekran görüntüsü 2025-02-03 140344

Bu anlar ayrıca sosyal medyada da çokça paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani ?!!!
En Çok Okunan Haberler
Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Eyüpspor Süper Lig devinden aldı! Transfer...

Eyüpspor Süper Lig devinden aldı! Transfer...

G.Saray'da krizin adıydı! Mou'nun eski takımı için İstanbul'dan ayrıldı

G.Saray'da krizin adıydı! Mou'nun eski takımı için İstanbul'dan ayrıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.