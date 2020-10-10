Şahsiyet, Almanya'daki ilk Türk dizisi oldu

Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı, Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı Şahsiyet dizisi Almanya'da "Ein guter Mensch" adıyla Almanca dublajlı olarak yayınlandı. Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandığı dizinin kadrosunda Bilginer'in yanı sıra; Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra yer alıyor.

Ay Yapım imzalı, puhutv'nin projesi Şahsiyet; 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın beklenmedik şekilde kesişen yollarını anlatıyor.

