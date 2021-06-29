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Şahsiyet'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

29.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli dijital dizi ve film platformu olan Puhu TV’de yayın hayatına başlayan ödüllü yapım Şahsiyet, ilk kez Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstelendiği Şahsiyet dizisinin senaryosunu ise başarılı yazar Hakan Günday yazdı. Şahsiyet dizisinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer alıyor. Show TV’de ekrana gelecek olan Şahsiyet dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı!

Şahsiyet'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Şahsiyet dizisi Uluslararası alanda da büyük ilgi görmüş ve birçok ödüle de layık görülmüştür. Puhu TV’de ücretli olarak gösterilen Şahsiyet, 29 Haziran günü saat 23:15’de Show TV’de izleyici ile buluşuyor. Yeni bölüm fragmanının da yayınlandığı Şahsiyet dizisi televizyonda ilk kez gösterilecek. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

ŞAHSİYET KONUSU

Şahsiyet dizisi, 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

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ULUSLARARASI ALANDA ŞAHSİYET

Şahsiyet, Almanya'da yayımlanan ilk Türk dizisi olarak kayıtlara geçti. 8 Ekim 2020 tarihinden itibaren Magenta TV'de Almanca dublajla seyirciyle buluşurken, 3 Aralık 2020'de ise DVD ve Blu-ray olarak ev sineması için çıktı.

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Meksikalı şirket ViacomCBS Networks International tarafından uyarlama hakları satın alınan dizi, El Asesino Del Olvido adıyla yeniden çekilecek ve başrolünde Damián Alcázar yer alacak.

ŞAHSİYET OYUNCU KADROSU

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda;

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  • Haluk Bilginer,
  • Hümeyra,
  • Müjde Ar,
  • Cansu Dere,
  • Metin Akdülger,
  • Şebnem Bozoklu,
  • Necip Memili
  • Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

ŞAHSİYET SHOW TV'DE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

17 Mart 2018 tarihinde 'Puhu Tv'de izleyicilerle buluşan 12 bölümlük ödüllü dizi 'Şahsiyet', 29 Haziran Salı günü saat 23.00’te TV’de ilk kez Show TV’de olacak.

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Show TV Şahsiyet dizisi Cansu Dere Haluk Bilginer Hüseyin Avni Danyal Metin Akdülger Müjde Ar
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