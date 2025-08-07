Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sahte diploma skandalı! Binlerce hastaya bakan hemşire sahte çıktı! Hastaneye bakın nasıl girmiş...

Türkiye'de sahte diploma skandalı yaşanırken bir benzeri de ABD'de ortaya çıktı. Autumn Bardisa isimli bir hemşirenin yıllardır hiçbir sağlık eğitimi almadan hastanede binlerce hastaya baktığı açıklandı. 29 yaşındaki sahte diplomalı hemşire ise gözaltına alındı.

Sahte diploma skandalı! Binlerce hastaya bakan hemşire sahte çıktı! Hastaneye bakın nasıl girmiş...
Jale Uslu

ABD'nin Florida eyaletindeki bir hastanede çalışan 29 yaşındaki hemşire Autumn Bardisa sahte diplomalı çıktı. Yapılan incelemede Bardisa'nın herhangi bir eğitimi veya lisansı olmadığı tespit edilirken kadının iki yıldır binlerce hastaya baktığı da belirtildi.

Sahte diploma skandalı! Binlerce hastaya bakan hemşire sahte çıktı! Hastaneye bakın nasıl girmiş... 1

Gözaltına alınan sahte hemşirenin hastanede 4486 hastaya baktığı tespit edildi ve sistemde kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.

ARKADAŞININ BİLGİLERİNİ ÇALMIŞ

şerif Rick Staly, "Bu incelediğimiz en rahatsız edici dolandırıcılık olayı. Bu kadın olmadığı biri gibi davranarak binlerce insanın sağlığını riske attı" dedi. Bardisa'nın bir sınıf arkadaşının medikal lisans verilerini kullanarak hastanede işe başladığı da tespit edildi.

Sahte diploma skandalı! Binlerce hastaya bakan hemşire sahte çıktı! Hastaneye bakın nasıl girmiş... 2

Belgelerde isminin doğru yazıldığı fakat soyadının başka olduğu da görülürken, genç kadının, "Evlendiğim için soyadım belgede farklı yazıyor" diye hastane yönetimini kandırdığı da öğrenildi. Fakat şahsın evlendiğine dair bir belge göstermediği hastane yönetimi tarafından açıklandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!
Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardıKlozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Anahtar Kelimeler:
abd Sahte diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Telefon açıp tehditler savurmuş

Telefon açıp tehditler savurmuş

Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...

Binlerce hastaya baktı, sahte çıktı! Arkadaşının bilgileriyle...

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Hava yolu şirketinin uçuşları durdu! Yolcular uçaktan indirildi

Hava yolu şirketinin uçuşları durdu! Yolcular uçaktan indirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.