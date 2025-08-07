Sahte diploma skandalı! Binlerce hastaya bakan hemşire sahte çıktı! Hastaneye bakın nasıl girmiş...

ABD'nin Florida eyaletindeki bir hastanede çalışan 29 yaşındaki hemşire Autumn Bardisa sahte diplomalı çıktı. Yapılan incelemede Bardisa'nın herhangi bir eğitimi veya lisansı olmadığı tespit edilirken kadının iki yıldır binlerce hastaya baktığı da belirtildi.

Gözaltına alınan sahte hemşirenin hastanede 4486 hastaya baktığı tespit edildi ve sistemde kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.

ARKADAŞININ BİLGİLERİNİ ÇALMIŞ

şerif Rick Staly, "Bu incelediğimiz en rahatsız edici dolandırıcılık olayı. Bu kadın olmadığı biri gibi davranarak binlerce insanın sağlığını riske attı" dedi. Bardisa'nın bir sınıf arkadaşının medikal lisans verilerini kullanarak hastanede işe başladığı da tespit edildi.

Belgelerde isminin doğru yazıldığı fakat soyadının başka olduğu da görülürken, genç kadının, "Evlendiğim için soyadım belgede farklı yazıyor" diye hastane yönetimini kandırdığı da öğrenildi. Fakat şahsın evlendiğine dair bir belge göstermediği hastane yönetimi tarafından açıklandı.