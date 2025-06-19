Sahte dişçi skandalı: Diş çekip kanal tedavisi yaptı! Her şeyi internetten öğrenmiş...

Çekya'da, 22 yaşında bir kişinin ailesiyle birlikte iki yıl boyunca ruhsatsız bir diş kliniği işlettiği ve mesleki yeterliliği olmamasına rağmen onlarca hastayı tedavi ettiği ortaya çıktı. Zanlının internetten edindiği bilgilerle diş çekimi, kanal tedavisi ve anestezi uygulamaları yaptığı belirtildi.

MALZEMELERE HEMŞİRE SAYESİNDE ULAŞMIŞ

Polisin verdiği bilgilere göre, sahte dişçi, yasadışı klinikte 50 yaşındaki bir kadın hemşire ve 44 yaşındaki bir diş protez teknisyeniyle birlikte çalıştı. Hemşirenin sağlık sektöründe çalışıyor olması durumu kolaylaştırdı. Bu sayede dolgu malzemeleri, yapıştırıcılar, diş kalıpları ve temizlik ürünlerini temin ettiği ortaya çıktı. Teknisyenin ise hastalar için diş protezleri ürettiği bildirildi.

7 MİLYON TL'Yİ AŞAN BİR PARA!

Yasadışı faaliyetle yaklaşık 4 milyon Çek korunası (yaklaşık 185 bin dolar) gelir elde ettikleri belirlenen üç zanlı, bu ayın başında gözaltına alındı. Haklarında yasadışı ticaret, kara para aklama, saldırı teşebbüsü, yasa dışı ilaç temini ve hırsızlık gibi suçlamalarla dava açıldı. Zanlılar, tüm suçlamaları kabul etti. Savcılık, sanıkların sekiz yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı.

BİR GÜNDE ÜÇ SAHTE DİŞÇİ

Çek Diş Hekimleri Odası Başkanı Roman Smucler, ülkede her yıl ortalama 10 sahte dişçi vakasının bildirildiğini belirtti. Smucler, “Bugün iki yeni başvuru aldım. Yani sadece bugün Çekya’da üç sahte dişçi vakası tespit edildi,” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.