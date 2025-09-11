Sahte hemşire skandalı! Peruk takıp onlarca ilana başvurdu! Bakın nasıl yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki Joseph Thomas Kinney, oda arkadaşının kimliğini çalarak hemşire ilanlarına başvurular yaptığı için tutuklandı.

Kinney, mülakata makyajla ve perukla gidince sağlık yetkilileri durumdan şüphelendi. Mülakat sırasında ehliyet belgesindekinden farklı bir yaş söylemesi de şüphe çekti.

POLİSLER İŞE ALIM GÖREVLİSİ GİBİ DAVRANDI

Yetkililer polislerle iletişime geçince, bir planla sahte hemşire suç üstü yakalandı. Şerif işe alım koordinatörü gibi davranıp Kinney ile görüşme ayarladı. Pazartesi günü mülakata gelen Kinney binanın önünde kelepçelenerek götürüldü.

Kinney'nin de kendi adına hemşirelik diploması olduğu ancak 2022'de diplomasının iptal edildiği ortaya çıktı.