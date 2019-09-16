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Sahte ihbar üzerine yapılan operasyon can aldı!

BBC BBC
16.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletinde Call of Duty oynarken tartıştıkları arkadaşından "intikam almak için" polise sahte ihbarda bulunarak masum bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan 19 yaşındaki bir kişi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sahte ihbar üzerine yapılan operasyon can aldı!

Mahkeme, Casey Viner adlı kişinin hapisten çıktıktan sonra iki yıl süreyle bilgisayar oyunu oynamasını da yasakladı.

Mahkeme kayıtlarına göre 28 Aralık 2017'de Casey Viner ve 19 yaşındaki Tyler Bariss adlı kişiler, aksiyon oyunu Call of Duty oynarken Shane Gaskill adlı arkadaşlarıyla kavga etti.

Bariss, polisi arayarak "babasını vurduğunu, ailenin diğer üyelerini de rehin aldığını" söyledi.

Barris, polise yanlışlıkla Shane'in değil, Andrew Finch adlı, oyunla hiçbir ilgisi olmayan bir kişinin adresini verdi.

Özel timler, telefonda verilen adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında elini beline götürdüğü söylenen 28 yaşındaki, iki çocuk babası Finch polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

911'i arayan kişi olan Gaskill, Nisan'da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Casey Viner da aynı davada Gaskill'e suç ortaklığı yapmak ve adaleti engellemek suçlarından hüküm giydi.

Casey, duruşmada "çok üzgün" olduğunu böyle bir şeyin yaşanabileceğini tahmin etmediklerini söyledi.

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