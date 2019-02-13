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Sahte MetaMask uygulaması Play Store’dan kaldırıldı

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TEKNOLOJİ  | 13.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kripto para hırsızlığı bu kez doğrudan Google Play Store üzerinde tespit edildi! Taklit bir uygulama ile para çalan uygulama ESET’in uyarısıyla kaldırıldı.

Sahte MetaMask uygulaması Play Store’dan kaldırıldı

Kripto paraya artan ilgi, tehlikeyi de artırıyor. Hacker’lar bu konuda pek çok yönteme başvuruyorlar ve son olarak clipper ismi verilen bir malware, Google Play üzerindeki bir uygulamada görüldü. ESET tehlikeyi keşfedip Google’a rapor etmiş olsa da, uygulama birkaç gün mağazada yayında kaldı.

MetaMask’ı taklit eden bu uygulama, telefonunuzun panosuna erişim sağlayarak müdahalede bulunuyordu. Sistem genelde para transferlerinde işe yarıyor; sanal cüzdanından birine para göndermek isteyen kişi, karşıdaki kişinin cüzdan adresini kopyalıyor. Bu kısımda taklit uygulama devreye girerek panoya erişim sağlıyor ve gerçek adresi, hacker’ın kendi sanal cüzdan adresiyle değiştirerek paranın yanlış kişiye ulaşmasını sağlıyor.
Bu tehdit ortadan kalkmış olsa da kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Zira bu tarz olaylar zaman zaman Google Play gibi oldukça güvenli bir mağazada bile karşımıza çıkabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
MetaMask uygulaması play store ESET

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