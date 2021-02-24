Sahte polis tutuklandı

Adıyaman’da kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşın telefonunu gasp eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde yolda yürüyen Hasan A.’yı takibe alan H.Ç., kendisini polis olarak tanıtmış ve Hasan A.’ya ait 3 bin TL değerindeki cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçmıştı. Kendisini polis olarak tanıtıp Hasan A.’yı gasp eden şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve polis merkezine götürülmüştü.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın çalmış olduğu cep telefonu ise polis ekipleri tarafından Hasan A.’ya teslim edildi.

