Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşa sahte zeytinyağı uyarısı

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat, hasadı devam eden zeytin ve zeytinyağına ilişkin vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Her şeyin bir değeri olduğunu belirten Ahlat, vatandaşları zeytinyağı alırken Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatı olan ürünlere yönelmesi gerektiğinin altını çizdi.

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Ahlat, "Sahte zeytinyağını alan vatandaş çok iyi biliyor. Her şeyin bir değeri var. Siz bugün altının piyasasını bilirken, size yarı fiyatına biri altın teklif ettiğinde onu alıyorsanız onun sahte olduğunu biliyor olmanız lazım. Vatandaş gerçekten de bir ürünü nereden alacağını çok iyi biliyor. İnternette bile bu işin sahteciliği başlamış. İnternette ortamında bilmediğiniz yerlerden mal alırken, bunlara dikkat etmemiz lazım. Biz her zaman sahtekar ile tamahkar ilişkisine iyi bakmamız lazım. Yoksa vatandaşlar ürünün değerinden aşağısına bu ürünü alıyorsa mutlaka bir sahtecilik olduğunu bilerek alıyor. Ben burada sahtecilik yapana değil, sahte malı alana kızıyorum. 15 liraya zeytinyağı aldık diyorlar. Alamazsınız böyle bir rakam yok. Bunu aldıysanız sahtecilikle karşı karşıya geleceksiniz” diye konuştu.