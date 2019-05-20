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Sahurda davulcuya bu sefer DJ de eşlik etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Konya’da sahurların vazgeçilmezi Ramazan davulcusuna bu kez bir DJ (Disk Jockey) de eşlik etti. Davul geleneği ve DJ performansının birleşmesiyle sokaklarda renkli görüntüler oluştu.

Konya’da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği davulculuk bu kez farklı bir şekilde icra edildi. Her gün vatandaşları sahur vakti uyandırmak için sokak sokak gezerek davul çalan davulculara bir de DJ eşlik etti. Sosyal medyadaki kanalına eğlenceli içerikler üreten ve yaklaşık 20 yıldır DJ’lik yapan Serdar Bingöl, insanları sahura değişik bir şekilde kaldırmak istedi.

Küçük bir kamyoneti led ışıklarla süsleyen Bingöl, daha sonra kamyonetin kasasına ses sistemi yerleştirdi. Davulcularla da anlaşan Bingöl, vatandaşları sahura davul eşliğinde DJ’lik yaparak kaldırdı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar, müziğin ve davulun sesini duyunca kendilerini camlar da buldu. Merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesinde sokak sokak bu şekilde gezen kamyonet, insanlardan ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarına kaydetti. Camlara çıkan vatandaşların yanı sıra, Dj Serdar Bingöl’e ve davulcu Tayfur Bekçi’ye aynı yoldan arabalarıyla geçen vatandaşların kornalara basarak eşlik ettiği de oldu. Davul ve DJ’in uyumu renkli görüntüler oluşmasına sebep oldu. Sahur boyu DJ’lik yapan Serdar Bingöl, bir ara davulu da eline almayı ihmal etmedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAPILMAMIŞTI TÜRKİYE'DE"

DJ Serdar Bingöl, “Daha önce hiç böyle bir şey yapılmamıştı Türkiye’de. Biz de bugün insanları daha eğlenceli bir şekilde sahura nasıl kaldırırız diye düşündük ekip olarak, böyle bir şey ürettik. Ufak bir araç bulduk, aracımızı süsledik. Davulcu abilerimizin de yardımıyla, yeri geldi ben çaldım, yeri geldi onlar çaldı. İnsanlar da çok güzel tepkiler verdi, mutlulardı. Umarım herkes eğlenmiştir, güzel bir şekilde kalkmıştır. Ben yıllardan beri DJ’lik yapıyorum. İkisi bir arada nasıl olur diye düşünmüştük. Belki bundan sonra bir çok yerde bunu görebiliriz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır davulculuk yapan 42 yaşındaki Tayfur Bekçi ise daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi. Bekçi, “Mahalleli de çok güzel tepkiler verdi. Hepsi camlara, pencerelere çıktı, kimi oyun oynadı kimi alkışladı. Ben daha ilk defa görüyorum. Bundan sonra çoğu yerde yapılabilir. Eğlence gibi oldu, milletten öyle tepki aldık” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sahur dj konya Davulcu

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