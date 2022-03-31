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Sahurda ne yenir? İşte susatmayan, tok tutan yiyecekler...

31.03.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutup saatlerce aç kalacak Müslümanlar, sahurda tok tutacak yiyecekleri araştırmaya başladı. Susatan, besleyici olmayan, doyurucu özelliği az olan besinleri sahurda tüketmemek gerekiyor. Bunun yerine susatmayan, yumurta gibi tok tutan proteinli gıdaların tüketilmesi öneriliyor.

Sahurda ne yenir? İşte susatmayan, tok tutan yiyecekler...

Ramazan ayında öğün planınızı güzel bir şekilde hazırlarsanız iftara kadar fazla acıkmaz ve susuzluk hissetmezsiniz. Özellikle protein içeren besinlere sofranızda sıklıkla yer vermeye çalışın. Ayrıca kızartma gibi midenizi rahatsız edecek yiyecekleri daha az tercih etmeniz öneriliyor. İşte sahurda tok tutan yiyecekler...

SAHURDA NE YENİR?

Yemekten önce iftar vatinde 10, sahur vaktinde 5 bardak su içmeye çalışın. Yumurta, kepekli makarna, bulgur ve esmer pirinçten yapılan yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edebilirsiniz.

Sahurda kahvaltı hazırlayacaksanız sofranızda az tuzlu peynir, lor peyniri, bol yeşillik, ceviz içeren ve tam tahıllı ekmek tüketebilirsiniz. Ayrıca tuz içeriği yüksek olan zeytin yerine salatalık tüketebilirsiniz. Ramazan ayında yağlı yiyecekler hazımsızlık, reflü, kabızlık şikayetlerini artırır. Lifli gıdaların sahurda ve gece tüketilmemesi öneriliyor.

KARBONHİDRATTAN KAÇININ

Karbonhidrat acıktırıyor. Sahurda reçel, bal, komposto ve şeker içeren besinden uzak durun. Posa ve yağ tokluğunuzu arttırır. Zeytinyağı ve yağlı tohumlar (ceviz, badem, fındık, tuzsuz kaju iyi tercihler) mide boşalmasını geciktirir ve tok tutar. Ayrıca pide alırken tam buğday unundan hazırlanmış pideleri tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.

Sahurda ne yenir? İşte susatmayan, tok tutan yiyecekler...

AYRAN VE KEFİR

Ramazan ayında bol mercimekli salatalar, nohut, fasulye, kıymalı mercimek karışımlarını sahurda tüketebilirsiniz. Ayran ve kefiri de sofranıza ekleyebilirsiniz. Ayrıca cacık da yiyebilirsiniz.

Sahurda ne yenir? İşte susatmayan, tok tutan yiyecekler...

PROTEİNLİ SALATALAR

Sahurda şeftali veya kayısı eklenmiş meyveli yoğurt tüketebilirsiniz. Ayrıca proteinli salatalar da sizi gün boyu tok tutacaktır.

Sahurda ne yenir? İşte susatmayan, tok tutan yiyecekler...

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Anahtar Kelimeler:
iftar
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