Türk yemekleri nasıl daha az kilo aldırır? Endokrinoloji uzmanı doğru yemek eşleşmelerini açıkladı

Türk mutfağında tencere yemeklerinin yeri ayrı. Kuru fasulyeden nohuda, türlüden karnıyarığa kadar pek çok yemek, sofralarda sıklıkla tüketiliyor. Ancak bu yemeklerin yanında tercih edilen besinler, öğünün toplam kalorisini ve besin dengesini doğrudan etkileyebiliyor.

Hangi yemeği hangi yemek ile yiyeceğinizi bilirseniz sağlıklı beslenmenin kapısı aralanır https://t.co/3zChO1f5LF — Dr.Yüksel Altuntaş (@YukselAltuntas1) November 6, 2026

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Yüksel Altuntaş, sosyal medya hesabından paylaştığı tabloda, geleneksel Türk yemeklerinin doğru garnitürlerle nasıl daha dengeli hale getirilebileceğine ilişkin önerilerde bulundu.

TÜRK YEMEKLERİ NEDEN KİLO ALDIRABİLİYOR?

Dr. Yüksel Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, geleneksel yemeklerin kilo kontrolünü zorlaştırmasının nedenlerinden biri, aynı öğünde birden fazla karbonhidrat kaynağının tüketilmesi. Örneğin ekmek ve pilavın birlikte yenmesi, özellikle porsiyonlara dikkat edilmediğinde öğünün karbonhidrat ve kalori miktarını artırabiliyor.

Bir diğer önemli nokta ise yemeklerde kullanılan yağ miktarı. Özellikle fazla yağla hazırlanan yemekler, porsiyon küçük olsa bile yüksek miktarda enerji içerebiliyor.

Patates, pirinç ve makarna gibi besinlerin aynı öğünde fazla miktarda tüketilmesi de toplam karbonhidrat alımını yükseltebiliyor.

Büyük porsiyonlar, hızlı yemek yeme alışkanlığı ve öğünün yanında yeterince sebze tüketilmemesi de dikkat edilmesi gereken diğer noktalar arasında bulunuyor.



KURU FASULYENİN YANINA NE YENMELİ?

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan kuru fasulye, genellikle pilavla birlikte tüketiliyor. Ancak Dr. Altuntaş'ın paylaşımına göre, kuru fasulyenin yanında cacık ve salata tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca yoğurt ve turşu da uygun eşlikçiler arasında gösteriliyor. Pirinç pilavı ve ekmeğin ise özellikle porsiyon kontrolü açısından sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

Kuru fasulye zaten karbonhidratın yanı sıra bitkisel protein ve lif içerdiğinden, yanına eklenen diğer besinlerin miktarı öğünün toplam enerji değerini etkileyebiliyor.

NOHUT YEMEĞİNİN YANINDA PİLAVA DİKKAT

Nohut yemeği de sıklıkla pirinç pilavıyla birlikte servis ediliyor. Uzmanın önerilerine göre nohut yemeğinin yanında yoğurt, salata, közlenmiş sebze veya roka-soğan salatası gibi alternatiflere yer veriliyor.

Pirinç pilavı ve ekmek ise daha dikkatli tüketilmesi gereken seçenekler arasında gösteriliyor. Nohutun lif ve protein içeriği, dengeli bir öğünün parçası olmasını sağlarken yanında tercih edilen garnitürler de öğünün besin değerini değiştirebiliyor.

KARNIYARIĞIN YANINA PİLAV YERİNE BUNLARI TERCİH EDİN

Karnıyarık, özellikle pirinç pilavıyla birlikte tüketilen geleneksel yemeklerden biri. Ancak Dr Altuntaş'a göre karnıyarığın yanında cacık, közlenmiş biber, yoğurt ve mevsim salatası gibi seçenekler öne çıkıyor.

Pirinç pilavı ve ekmeğin ise porsiyon kontrolü açısından sınırlandırılması öneriliyor.

Karnıyarığın hazırlanışında kullanılan yağ miktarı da öğünün toplam kalorisini önemli ölçüde etkileyebiliyor. Bu nedenle özellikle kızartma yerine fırında veya daha az yağla hazırlanan tarifler tercih edilebiliyor.

TAZE FASULYE VE TÜRLÜNÜN YANINA NE YENMELİ?

Sebze yemekleri, dengeli beslenmenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Ancak bu yemeklerin yanında tüketilen besinler de önem taşıyor.Dr. Altuntaş'ın önerilerinde taze fasulyenin yoğurt, bulgur veya az miktarda pirinç pilavı ve turşuyla birlikte tüketilebileceği belirtiliyor.

Türlü yemeğinde ise yoğurt, zeytinyağlı salata ve bulgur gibi seçenekler öneriliyor. Her iki yemekte de pilav ve ekmek miktarının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

DOLMANIN YANINDA HANGİ BESİNLER TERCİH EDİLMELİ?

Dolma, içeriğinde pirinç veya bulgur bulunabilen yemeklerden biri. Bu nedenle yanında yeniden yüksek miktarda karbonhidrat tüketmek öğünün dengesini değiştirebiliyor. Uzmanın önerilerinde dolmanın yanında cacık, mevsim salatası ve turşu gibi seçenekler bulunuyor. Pirinç pilavı ve ekmeğin ise sınırlandırılması öneriliyor.

Özellikle pirinçli dolma tüketildiğinde, yanında ayrıca pilav yemek yerine yoğurt veya salata tercih etmek daha dengeli bir öğün oluşturabiliyor.

YEMEKLERİN YANINDA HANGİ GARNİTÜRLER DAHA UYGUN?

Dr. Yüksel Altuntaş'ın paylaşımında, tencere yemeklerine eşlik edebilecek garnitürler de sıralandı. Mevsim salatası, cacık, yoğurt, zeytinyağlı sebzeler, közlenmiş sebzeler ve ayran, öğünleri tamamlamak için önerilen seçenekler arasında bulunuyor.

Bulgur pilavı ve tam tahıllı ekmek de uygun miktarlarda tüketilebilecek alternatifler arasında gösteriliyor. Ancak pilav ve ekmek gibi karbonhidrat kaynaklarının aynı öğünde gereğinden fazla tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

PORSİYON KONTROLÜ İÇİN BU ÖLÇÜLERE DİKKAT

Uzmanın paylaştığı tabloda porsiyon kontrolüne ilişkin pratik ölçüler de yer alıyor.

Tencere yemeği: 1 kepçe, yaklaşık 150-200 gram

Bulgur pilavı: 3-4 yemek kaşığı, yaklaşık 80-100 gram

Pirinç pilavı: 2-3 yemek kaşığı, yaklaşık 60-80 gram

Tam tahıllı ekmek: 1 ince dilim, yaklaşık 25 gram

Zeytinyağlı salata: 2-3 yemek kaşığı zeytinyağlı sos yerine kontrollü yağ kullanımı

Bu ölçüler genel bir rehber niteliği taşıyor. Kişinin yaşı, fiziksel aktivitesi, sağlık durumu ve günlük enerji ihtiyacına göre uygun porsiyonlar değişebiliyor.