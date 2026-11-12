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En sağlıklı sebze açıklandı! Ne ıspanak ne de brokoli, zirvede bakın ne var

Daha sağlıklı ve uzun bir yaşam için beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan bir araştırmada, besin değerleri en yüksek meyve ve sebzeler sıralandı. Potasyumdan lif ve vitaminlere kadar 17 farklı besin öğesinin değerlendirildiği listede yeşil yapraklı sebzeler ilk sıralarda yer aldı. Listenin zirvesindeki sebze ise dikkat çekti.

En sağlıklı sebze açıklandı! Ne ıspanak ne de brokoli, zirvede bakın ne var
Çiğdem Berfin Sevinç

William Paterson Üniversitesi'nde görev yapan Sosyoloji Doçenti Dr. Jennifer Di Noia ise 2014 yılında yayımlanan araştırmasında, kronik hastalık riskinin azaltılmasıyla ilişkilendirilen meyve ve sebzeleri inceledi.

Araştırmada, besin yoğunluğu yüksek olan ve "Powerhouse Fruits and Vegetables" (PFV) olarak adlandırılan meyve ve sebzeler belirlendi.

En sağlıklı sebze açıklandı! Ne ıspanak ne de brokoli, zirvede bakın ne var 1

ARAŞTIRMADA 17 FARKLI BESİN ÖĞESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmada meyve ve sebzelerin 100 kaloride sağladığı 17 farklı besin öğesi dikkate alındı. Bunlar arasında potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çinko, folat ile A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri yer aldı.

Bir besinin listeye girebilmesi için 100 kaloride bu besin öğelerinin günlük ihtiyacın ortalama en az yüzde 10'unu karşılaması gerekiyordu.

47 farklı meyve ve sebzenin incelendiği araştırmada 41 besin bu kriterleri karşıladı.

En sağlıklı sebze açıklandı! Ne ıspanak ne de brokoli, zirvede bakın ne var 2

İŞTE BESİN YOĞUNLUĞU PUANLARINA GÖRE İLK 10:

  1. Su teresi
    100,00
  2. Çin lahanası
    91,99
  3. Pazı
    89,27
  4. Pancar yaprağı
    87,08
  5. Ispanak
    86,43
  6. Hindiba
    73,36
  7. Yaprak marul
    70,73
  8. Maydanoz
    65,59
  9. Romaine marul
    63,48
  10. Kara lahana
    62,49

En sağlıklı sebze açıklandı! Ne ıspanak ne de brokoli, zirvede bakın ne var 3

YABAN MERSİNİ VE SARIMSAK LİSTEDE NEDEN YOK?

Araştırmada incelenen 47 besinden 6'sı belirlenen besin yoğunluğu kriterini karşılayamadı. Bunlar ahududu, mandalina, kızılcık, sarımsak, soğan ve yaban mersini oldu.

Ancak bu durum söz konusu besinlerin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmacı, listenin yalnızca belirlenen 17 besin öğesine göre hazırlandığını ve gıdalardaki bütün faydalı bileşenleri kapsamadığını özellikle vurguluyor.

Örneğin antioksidan özellikleriyle bilinen bazı bitkisel bileşikler hesaplamaya dahil edilmedi. Bu nedenle listenin dışında kalan besinler de sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir parçası olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze sağlıklı
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