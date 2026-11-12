En sağlıklı sebze açıklandı! Ne ıspanak ne de brokoli, zirvede bakın ne var

William Paterson Üniversitesi'nde görev yapan Sosyoloji Doçenti Dr. Jennifer Di Noia ise 2014 yılında yayımlanan araştırmasında, kronik hastalık riskinin azaltılmasıyla ilişkilendirilen meyve ve sebzeleri inceledi.

Araştırmada, besin yoğunluğu yüksek olan ve "Powerhouse Fruits and Vegetables" (PFV) olarak adlandırılan meyve ve sebzeler belirlendi.

ARAŞTIRMADA 17 FARKLI BESİN ÖĞESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmada meyve ve sebzelerin 100 kaloride sağladığı 17 farklı besin öğesi dikkate alındı. Bunlar arasında potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çinko, folat ile A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri yer aldı.

Bir besinin listeye girebilmesi için 100 kaloride bu besin öğelerinin günlük ihtiyacın ortalama en az yüzde 10'unu karşılaması gerekiyordu.

47 farklı meyve ve sebzenin incelendiği araştırmada 41 besin bu kriterleri karşıladı.

İŞTE BESİN YOĞUNLUĞU PUANLARINA GÖRE İLK 10:

Su teresi

100,00 Çin lahanası

91,99 Pazı

89,27 Pancar yaprağı

87,08 Ispanak

86,43 Hindiba

73,36 Yaprak marul

70,73 Maydanoz

65,59 Romaine marul

63,48 Kara lahana

62,49

YABAN MERSİNİ VE SARIMSAK LİSTEDE NEDEN YOK?

Araştırmada incelenen 47 besinden 6'sı belirlenen besin yoğunluğu kriterini karşılayamadı. Bunlar ahududu, mandalina, kızılcık, sarımsak, soğan ve yaban mersini oldu.

Ancak bu durum söz konusu besinlerin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmacı, listenin yalnızca belirlenen 17 besin öğesine göre hazırlandığını ve gıdalardaki bütün faydalı bileşenleri kapsamadığını özellikle vurguluyor.

Örneğin antioksidan özellikleriyle bilinen bazı bitkisel bileşikler hesaplamaya dahil edilmedi. Bu nedenle listenin dışında kalan besinler de sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir parçası olabilir.