Sahurda tüketildiğinde öyle bir şeye iyi geliyor ki!

Tam da yaz mevsiminin başlangıcına denk gelen Ramazan ayında vücut sağlığınızı korumak için bol miktarda sıvı tüketimi yapılmalı. İşte Ramazan boyunca su ihtiyacınızı karşılamaya yarayan besinler;

Kefir



İçerdiği faydalı bakteriler sayesinde hazımsızlık ve mide ekşimesi problemlerinin sağlık anahtarıdır. Sahurda içeceğiniz kefir, gün içinde yaşanacak susuzluğa çare olacaktır. Sahurda tükettiğinizde cildin susuz kalmasına da engel olacak. Uzun süren açlık sonucu ortaya çıkacak mide ve bağırsak problemlerine karşı korur.

Komposto



Mevsim meyvelerinden hazırlayacağınız kompostoyu iftarda soğuk bir şekilde tüketerek vücudun günlük su ihtiyacını lezzetli bir şekilde karşılayabilirsiniz. Sahurda da bir kase içebilir böylelikle susuzluk hissini en aza indirmiş olursunuz.

Karpuz ve kavun



Bu iki meyve, vücuttaki su ve şeker kaybını önlemeye yardımcı olur. Hem sahurda hem de iftarda tercih edebilirsiniz.

Soğuk çorbalar



Yaz aylarına denk gelen Ramazan ayında serin bir öğün geçirmek için iftara soğuk çorbalar hazırlayabilirsiniz. Serinletici etkilerinin yanı sıra sahurda tüketerek tok kalma hissini de uzatabilirsiniz.



