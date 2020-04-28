Saint-Etienne'in efsane ismi Robert Herbin yaşamını yitirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'in efsane isimlerinden Robert Herbin, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Herbin'in akciğer ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Herbin, Saint-Etienne ile 1957-1972 yıllarındaki futbolculuk döneminde 5, 1972-1983 ve 1987-1990 senelerindeki teknik direktörlük kariyerinde ise 4 kez Ligue 1'de şampiyonluk elde etti.
Ayrıca Herbin, Saint-Etienne'i 1975-1976 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finale taşımıştı.
Fenerbahçe için sürpriz isim! Teknik direktör...
Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!
Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!
İngiliz ekibi Altay Bayındır'ın peşinde! Transferin olasılığı %90...
Arda Turan: G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi
O ligde sezon iptal edildi! Küme düşme kaldırıldı...
Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!
Babel'den Galatasaray'a gönderme
Bomba patlıyor! Görüşmeler başladı...
Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu
İtalya’da takımlar sahaya iniyor
Burak Yılmaz Çin'i salladı!
75 milyonu gözden çıkardılar
Robben futbola dönüyor!
Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı
Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak
Okuyucu Yorumları 0 yorum