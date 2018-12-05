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'Şaka' diye insanları yakıyor! Özel ekip kuruldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 05.12.2018 18:11 | Son Güncelleme

İran polisi, sokak ve parklardaki birçok insanı 'şaka' diye yakıp, yaptığı hareketi bir arkadaşı tarafından çektirerek sosyal medyadan yayınlayan kişinin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

Başta parklarda istirahat halindeki insanları hedef seçen şahıs, gizlice yaklaştığı insanları yanında getirdiği yanıcı maddeyle ateşe verip, hızla motosikletle olay mahallinden uzaklaşıyor.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İran merkezli İSNA haber ajansı, şahısın eğlence amaçlı bu eylemi yaptığını aktararak, başkent polisinin söz konusu kişinin bulunması için özel ekip oluşturduğunu duyurdu.

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VATANDAŞLARDAN POLİSE YARDIMCI OLMALARI İSTENDİ

Tahran polisi, söz konusu kişi hakkında bilgisi bulunan vatandaşlardan polise yardımcı olmalarını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN iran polisi şaka park

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