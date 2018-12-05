'Şaka' diye insanları yakıyor! Özel ekip kuruldu

Başta parklarda istirahat halindeki insanları hedef seçen şahıs, gizlice yaklaştığı insanları yanında getirdiği yanıcı maddeyle ateşe verip, hızla motosikletle olay mahallinden uzaklaşıyor.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İran merkezli İSNA haber ajansı, şahısın eğlence amaçlı bu eylemi yaptığını aktararak, başkent polisinin söz konusu kişinin bulunması için özel ekip oluşturduğunu duyurdu.

VATANDAŞLARDAN POLİSE YARDIMCI OLMALARI İSTENDİ

Tahran polisi, söz konusu kişi hakkında bilgisi bulunan vatandaşlardan polise yardımcı olmalarını talep etti.





