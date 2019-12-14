Şaka gibi: Samsung, Galaxy Fold için yine Samsung’u yalanladı

Hayır, ne siz başlığı yanlış okudunuz ne de başlık yanlış yazıldı sayın okuyucular. Okuduğunuz gibi, Samsung’un en kıdemli isminin yaptığı bir açıklama gerçekten de yine Samsung tarafından yalanlandı. Olay ise şöyle gelişti; Samsung’un Başkanı Young Sohn, geçtiğimiz haftalarda katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy Fold’tan 1 milyon adet satış gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Sohn’un verdiği bu demeç, Samsung’un resmi sözcüsü tarafından ‘’düzeltildi.’’
Samsung Galaxy Fold satış rakamlarına dair Samsung’un sözcüsü Güney Kore’de faaliyet gösteren haber ajansı Yonhap’a konuştu. Samsung’un sözcüsü, Yonhap’a yaptığı açıklamalarda Başkan Sohn’un 1 milyon Galaxy Fold satışı gerçekleştirdiklerine dair açıklamasını kafa karışıklığı olarak yorumladı. Sözcü, Başkan Sohn’un Galaxy Fold’un aktüel satış rakamlarını Samsung’un ulaşmak istediği Galaxy Fold satış hedefleriyle karıştırmış olabileceğini ifade etti. Böylece, Başkan Sohn’un 1 milyon Samsung Galaxy Fold satışı hakkındaki heyecan verici açıklaması tuzla buz oldu.
Samsung’un sözcüsü Galaxy Fold’un şimdiye kadar ne kadar sattığıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi fakat sektör içinde yer alan bazı uzmanların Galaxy Fold’un satış rakamlarına dair gerçekçi iddiaları var. Bu iddialara bakılırsa Galaxy Fold’un içinde bulunduğumuz aralık ayıyla birlikte 2019 satış rakamları yaklaşık olarak 500 bini bulacak. 1 milyon Galaxy Fold satışı ise hem şirket için hem de Başkan Young Sohn için şimdilik bir hayal olabilir. Ancak yeni yıl ile birlikte Galaxy Fold’un yeni pazarlara da sunulmaya başlanması ve katlanabilir akıllı telefonlara olan ilginin artması ile birlikte 1 milyon satış hedefini bile geçebilirler. Elimizde türlü eleştirilere rağmen hala güçlü, daha sorunsuz, yenilikçi ve en önemlisi katlanabilir bir ekranlı telefon varken bu rakamlara neden ulaşılamayasın ki?
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