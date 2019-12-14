Şaka gibi: Samsung, Galaxy Fold için yine Samsung’u yalanladı

Hayır, ne siz başlığı yanlış okudunuz ne de başlık yanlış yazıldı sayın okuyucular. Okuduğunuz gibi, Samsung’un en kıdemli isminin yaptığı bir açıklama gerçekten de yine Samsung tarafından yalanlandı. Olay ise şöyle gelişti; Samsung’un Başkanı Young Sohn, geçtiğimiz haftalarda katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy Fold’tan 1 milyon adet satış gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Sohn’un verdiği bu demeç, Samsung’un resmi sözcüsü tarafından ‘’düzeltildi.’’

SAMSUNG SÖZCÜSÜ BAŞKANIN GALAXY FOLD AÇIKLAMASINI YALANLADI

Samsung Galaxy Fold satış rakamlarına dair Samsung’un sözcüsü Güney Kore’de faaliyet gösteren haber ajansı Yonhap’a konuştu. Samsung’un sözcüsü, Yonhap’a yaptığı açıklamalarda Başkan Sohn’un 1 milyon Galaxy Fold satışı gerçekleştirdiklerine dair açıklamasını kafa karışıklığı olarak yorumladı. Sözcü, Başkan Sohn’un Galaxy Fold’un aktüel satış rakamlarını Samsung’un ulaşmak istediği Galaxy Fold satış hedefleriyle karıştırmış olabileceğini ifade etti. Böylece, Başkan Sohn’un 1 milyon Samsung Galaxy Fold satışı hakkındaki heyecan verici açıklaması tuzla buz oldu.