Sakallı Poğaça

Malzemeler:

Hamur malzemeleri:

1,5 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

4,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru yoğurduktan sonra: 40 dakika mayalandırın

Tepsiye dizdikten sonra: 20 dakika mayalandırın

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

İçi için;

3 dilim sert beyaz peynir

200 gram krem beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Yapılışı:

Süt, su ve mayayı karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyerek pürüzsüz ve yumuşak bir hamur haline gelene kadar iyice yoğurun.

Hamurun üzerini streç film ile kapatarak 40 dakika mayalandırın.

Mayalandırdıktan sonra hamuru hafif yoğurarak bezelere ayırın.

Tepsiye dizdikten sonra üzerini örterek 20 dakika daha mayalandırın.

Mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürerek 200 derecede 15 dakika pişirin.

İç malzemelerini bir kapta iyice karıştırın.

Bıçak yardımıyla poğaçaları enlemesine 2’ye keserek arasına peynirli harçtan koyun.

Kenarlarını kaşar peynirine veya maydanoza batırın.

Afiyet Olsun

