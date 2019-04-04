Sakallı Poğaça

1,5 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
1 paket instant maya
2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı toz şeker
4,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
Hamuru yoğurduktan sonra: 40 dakika mayalandırın
Tepsiye dizdikten sonra: 20 dakika mayalandırın
1 adet yumurta sarısı
3 dilim sert beyaz peynir
200 gram krem beyaz peynir
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
Süt, su ve mayayı karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyerek pürüzsüz ve yumuşak bir hamur haline gelene kadar iyice yoğurun.
Hamurun üzerini streç film ile kapatarak 40 dakika mayalandırın.
Mayalandırdıktan sonra hamuru hafif yoğurarak bezelere ayırın.
Tepsiye dizdikten sonra üzerini örterek 20 dakika daha mayalandırın.
Mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürerek 200 derecede 15 dakika pişirin.
İç malzemelerini bir kapta iyice karıştırın.
Bıçak yardımıyla poğaçaları enlemesine 2’ye keserek arasına peynirli harçtan koyun.
Kenarlarını kaşar peynirine veya maydanoza batırın.
Afiyet Olsun