YEMEK

Sakallı Poğaça

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 04.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Pastanedekilerden bile daha lezzetli! Yumuşacık poğaçası ve enfes peynirli içiyle herkesin beğenisini kazanacak bu tarifi mutlaka deneyin!

Sakallı Poğaça

Malzemeler:

Hamur malzemeleri:

1,5 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
1 paket instant maya
2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı toz şeker
4,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru yoğurduktan sonra: 40 dakika mayalandırın
Tepsiye dizdikten sonra: 20 dakika mayalandırın

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

İçi için;

3 dilim sert beyaz peynir
200 gram krem beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Yapılışı:

Süt, su ve mayayı karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyerek pürüzsüz ve yumuşak bir hamur haline gelene kadar iyice yoğurun.
Hamurun üzerini streç film ile kapatarak 40 dakika mayalandırın.
Mayalandırdıktan sonra hamuru hafif yoğurarak bezelere ayırın.
Tepsiye dizdikten sonra üzerini örterek 20 dakika daha mayalandırın.
Mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürerek 200 derecede 15 dakika pişirin.
İç malzemelerini bir kapta iyice karıştırın.
Bıçak yardımıyla poğaçaları enlemesine 2’ye keserek arasına peynirli harçtan koyun.
Kenarlarını kaşar peynirine veya maydanoza batırın.
Afiyet Olsun

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Günün tarifi: Vişneli ponçikGünün tarifi: Vişneli ponçik
Ev Yapımı Fıstıklı Tahin HelvasıEv Yapımı Fıstıklı Tahin Helvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakallı poğaça saçaklı poğaça... poğaça peynirli kanepeler peynirli poğaça

En Çok Okunan Haberler

Böylesi görülmedi! Boşanır boşanmaz...

Böylesi görülmedi! Boşanır boşanmaz...

Bunun adı evrim değil de ne?

Bunun adı evrim değil de ne?

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Twitter'da dolaşan bu tarif herkesi rahatsız etti! Ne olduğunu tahmin edebilen var mı?

Twitter'da dolaşan bu tarif herkesi rahatsız etti! Ne olduğunu tahmin edebilen var mı?

Bu şekilde pişirildiğinde o hastalığa şifa oluyor!

Bu şekilde pişirildiğinde o hastalığa şifa oluyor!

Türkiye'de evde yemek yapmak 10 yılda ne kadar pahalandı?

Türkiye'de evde yemek yapmak 10 yılda ne kadar pahalandı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pancar Çorbası

Pancar Çorbası

Karnabahar Mantısı

Bu mantı kilo aldırmıyor! Yapımı ise...

Vişneli Ponçik Tarifi

Günün tarifi: Vişneli ponçik

Ev Yapımı Fıstıklı Tahin Helvası

Ev Yapımı Fıstıklı Tahin Helvası

Muzlu Yulaf Lapası

Muzlu Yulaf Lapası

Çıtır Ispanaklı Börek

Çıtır Ispanaklı Börek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.