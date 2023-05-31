Sakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Sakar Şakir filmi usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biridir. Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları ile Show TV yayın akışı seyircilerin araştırma konusu oldu. Sakar Şakir bu akşam sinema severler ile buluşacak. İşte Kemal Sunal klasiklerinden olan filmin konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı...
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.
Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.
Kemal Sunal
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat
Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti