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Sakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

31.05.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1977 yapımı Türk komedi filmi Sakar Şakir bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Filmi seyretmek isteyen seyirciler Sakar Şakir'in konusu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. Peki, Sakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Sakar Şakir filmi nerede çekildi? İşte 31 Mayıs Show TV yayın akışı...

Sakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Sakar Şakir filmi usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biridir. Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları ile Show TV yayın akışı seyircilerin araştırma konusu oldu. Sakar Şakir bu akşam sinema severler ile buluşacak. İşte Kemal Sunal klasiklerinden olan filmin konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı...

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.

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Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat

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SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

31 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti

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