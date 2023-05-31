Sakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Sakar Şakir filmi usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biridir. Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları ile Show TV yayın akışı seyircilerin araştırma konusu oldu. Sakar Şakir bu akşam sinema severler ile buluşacak. İşte Kemal Sunal klasiklerinden olan filmin konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı...

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.

Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

31 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

23:45 Aile

02:30 Kızılcık Şerbeti

