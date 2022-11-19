Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Yeşilçam'ın belalı tiplemesi Ünal Gürel, 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyunculuğuyla Türk izleyicisinin hayranlığını kazanan usta oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Aslen Sakaryalı olan Ünal Gürel, Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümünü kazandı. Üniversite öğrencisiyken babasını kaybeden ünlü oyuncu, eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Çeşitli oyunlarda sahneye çıkan usta oyuncu, kısa sürede Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü.

Karbonat Erol, Deli Hamdi, Gardırop Fuat gibi karakterlerle akıllara kazınan Ünal Gürel, 2002 yılında hayata gözlerini yumdu.

OĞLU DA OYUNCUYMUŞ

Şimdilerde Feriköy Mezarlığı'nda yatan Ünal Gürel'in oğlu da tanıdık çıktı.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Rüçhan Gürel, İzmir'e bir tiyatro kazandırabilmek için evini ipotek ettirmişti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitiren Rüçhan Gürel; Trabzon, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Ekran deneyimi de bulunan Rüçhan Gürel, Dönme Dolap ve Can Şenliği gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.





