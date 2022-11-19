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  4. Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

19.11.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı ve Atla Gel Şaban gibi efsane Kemal Sunal yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Ünal Gürel'in oğlu bakın kim çıktı.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Yeşilçam'ın belalı tiplemesi Ünal Gürel, 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyunculuğuyla Türk izleyicisinin hayranlığını kazanan usta oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Aslen Sakaryalı olan Ünal Gürel, Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümünü kazandı. Üniversite öğrencisiyken babasını kaybeden ünlü oyuncu, eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Çeşitli oyunlarda sahneye çıkan usta oyuncu, kısa sürede Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Karbonat Erol, Deli Hamdi, Gardırop Fuat gibi karakterlerle akıllara kazınan Ünal Gürel, 2002 yılında hayata gözlerini yumdu.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

OĞLU DA OYUNCUYMUŞ

Şimdilerde Feriköy Mezarlığı'nda yatan Ünal Gürel'in oğlu da tanıdık çıktı.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Rüçhan Gürel, İzmir'e bir tiyatro kazandırabilmek için evini ipotek ettirmişti.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitiren Rüçhan Gürel; Trabzon, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Ekran deneyimi de bulunan Rüçhan Gürel, Dönme Dolap ve Can Şenliği gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

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