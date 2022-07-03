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Sakar Şakir konusu nedir? Sakar Şakir filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

03.07.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakar Şakir filmi 3 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'ın sevilen komedi filmi internette araştırılıyor. Peki Sakar Şakir konusu nedir? İşte Sakar Şakir filminin oyuncuları ve merak edilenler...

Sakar Şakir konusu nedir? Sakar Şakir filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

Sakar Şakir filmi 3 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Sakar Şakir konusu nedir? Sakar Şakir filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sakar Şakir filminin konusu:

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

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Kemal Sunal sakar şakir
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