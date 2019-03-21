Sakarya'da, çarkların arasına düşen işçi öldü

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların bulunduğu yere düştü.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Korkmaz'ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü. (AA)
Anne ve babasıyla tartıştı sonrası korkunç!
Kalabalıktan gelen slogana böyle yanıt verdi! Mitingde ilginç diyalog
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
Doğanın kalbine yolculuk
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Dikkat: Bu kez bilim insanları söylüyor!
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İleri yaşta anne olmak isteyenler dikkat!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum