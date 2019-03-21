Sakarya'da, çarkların arasına düşen işçi öldü

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların bulunduğu yere düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Korkmaz'ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü. (AA)

