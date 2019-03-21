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Sakarya'da, çarkların arasına düşen işçi öldü

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GÜNDEM  | 21.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasındaki çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Sakarya'da, çarkların arasına düşen işçi öldü

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların bulunduğu yere düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Korkmaz'ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya iş ölümü

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