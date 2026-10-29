Patates sandı, altın külçesi çıktı: Topraktan servet fışkırdı!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeybatısındaki Tibooburra kasabası yakınlarında bulunan Mount Stuart istasyonunda altın arayan amatör kaşif, günler süren çalışmasının ardından dikkat çekici bir keşfe imza attı.

Kazı sırasında çoğunlukla eski çiviler, at nalları ve kullanılmış mermi çekirdekleri bulan adam, metal dedektöründen gelen sinyal üzerine toprağı yeniden incelemeye başladı. Bu sırada kazdığı yerde küçük, sarı bir parıltı gördü.

Toprağı temizledikçe kuvarsla karışık, patates büyüklüğünde bir altın parçası ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen adam, cihazın başlangıçta parçanın büyüklüğüne uygun güçlü bir sinyal vermediğini, ancak derine indikçe sinyalin belirginleştiğini anlattı.

YAKLAŞIK 1,2 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Uzmanların değerlendirmesine göre, "Tibooburra Spud" adı verilen altın külçesi yaklaşık 1,2 kilogram ağırlığında. Parçanın yaklaşık 940 gramının saf altından oluştuğu belirtildi.

Altının yalnızca ağırlığı üzerinden yapılan değerlemesinin 150 bin ila 160 bin dolar arasında olduğu aktarıldı. Özel bir koleksiyoncuya satılması halinde ise fiyatının 200 bin dolara kadar çıkabileceği ifade edildi.