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Çin'in gizli uzay uçağı yörüngede görüntülendi: ABD'nin X-37B'sine çarpıcı benzerlik!

Çin’in faaliyetleri büyük ölçüde gizli tutulan uzay uçağının yörüngede çekilmiş ayrıntılı görüntüsü ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. ABD’ye ait ticari bir uydu tarafından görüntülenen araç, Amerikan ordusunun X-37B uzay uçağına dikkat çekici ölçüde benziyor.

Çin'in gizli uzay uçağı yörüngede görüntülendi: ABD'nin X-37B'sine çarpıcı benzerlik!
Enes Çırtlık

Çin’in kanatlı uzay aracı, 2024 yılında ABD’ye ait ticari bir görüntüleme uydusu tarafından yörüngede fotoğraflandı. Uzay aracının ayrıntılı görüntüsü, ABD Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) uzaydaki tehditlere ilişkin gizlilik derecesi bulunmayan değerlendirme raporunda ilk kez yayımlandı.

Fotoğrafta Çin’in uzay uçağının delta kanatlara, yük bölmesi kapaklarına, koyu renkli bir ısı kalkanına ve elektrik üreten güneş panelleriyle donatılmış arka bölümdeki bir hizmet modülüne sahip olduğu görülüyor. Kaynak habere göre bu özellikler, aracın tasarımının büyük ölçüde ABD Uzay Kuvvetleri tarafından kullanılan X-37B uzay uçağının bir kopyası olduğuna işaret ediyor.

Çin in gizli uzay uçağı yörüngede görüntülendi: ABD nin X-37B sine çarpıcı benzerlik! 1
Fotoğraf: Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri

ÇİN’İN UZAY UÇAĞINI ABD UYDUSU GÖRÜNTÜLEDİ

Söz konusu fotoğraf, 2024'te Maxar adını taşıyan ve bugün Vantor olarak faaliyet gösteren şirketin ticari görüntüleme uydusu tarafından çekildi.

Çin in gizli uzay uçağı yörüngede görüntülendi: ABD nin X-37B sine çarpıcı benzerlik! 2
Fotoğraf: Defense Intelligence Agency/Maxar Technologies

Vantor, ABD ordusuna ve istihbarat kurumlarına dünyanın farklı bölgelerinden keşif görüntüleri sağlayan şirketler arasında bulunuyor. Şirketin Dünya’yı gözlemlemek amacıyla kullandığı uydular, teleskoplarını uzaydaki diğer nesnelere de yöneltebiliyor.

Çin’in uzay uçağının genel şeklini gösteren daha düşük çözünürlüklü görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: Ars Technica

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Anahtar Kelimeler:
uzay Çin ABD Amerika Birleşik Devletleri uçak abd
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