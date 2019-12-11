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Sakarya'da dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan bebeği hastaneye yetiştirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Sakarya’da seyir halinde olan dolmuşta annesi ile beraber yolculuk yapan 4 yaşındaki küçük çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü Samet Sarı, “Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık” dedi.

Olay, Güneşler-Serdivan arasında çalışan dolmuşta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi D.Ö. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına aniden yediği şeker kaçtı. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı.

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü Samet Sarı, araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Dolmuş şoförü ise yaşanan panik dolu o anları anlattı.

Yaşanan panik anını anlatan ve amacının çocuğu hastaneye yetiştirmek olduğunu söyleyen Samet Sarı, “Işıklardan hareket haline çıktım, durağa yanaşmak üzereyken bayanın arka taraftan çığlıklarını duydum. Çocuk, yumuşak şekerler var onlardan yutmuş ve o şeker boğazına yapışmış. Bayan daha sonrasında fark etmiş durumu ve çocuk morarmaya başlamış. Ben onu gördükten sonra yolcuları hemen arabadan aşağıya indirerek; kırmızı ışık, ters şerit nasıl gittiysem aklımda sadece hastaneye gitmek vardı. Hastaneye yakındım, şehir içerisinden en yakın olan çocuk acil hastanesine götürdüm. İlkyardım eğitim olsaydı diyorlar ama burada ilk yardımlık bir şey yok şeker yapışmış, sert bir şeker olsa belki müdahale edilebilir ama yapışkanlı şekerlemeler olduğu için sıkıntıydı o benim sadece aklımda hastaneye gitmek vardı. İlk hastaneye gittiğim zaman kapının önünde ambulans personeli vardı onlar müdahale etti hemen. Çocuğun durumu hakkında tam bilgi alamadım ama ulaşabildiğim kadarıyla iyiymiş sıkıntı yokmuş. Soğukkanlılığı korumak gerekiyor bir anlık karar ile çıktım ben. Ebeveynlere de söylüyorum bu tarz şeker ve boncuklara karşı çocuklarını korusunlar. Çocuk daha 4-5 yaşında bir çocuk. Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık” dedi.

(İHA)

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sakarya şoför bebek Çocuk şeker

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yapmaları gereken şey basit "helming manevrası" bütün gün instagramda saçma sapan şeyleri takip edeceğinize biraz ilk yardım bilgileri öğrenseydiniz keşke.
allah razı olsun)::):)):)))))
ya ne yapacaktı müşteri almaya devam mi edecekti,insanları vicdanları yaşatır,vicdansizli insanlari da vcidanli insanlar...
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