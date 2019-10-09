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Sakarya'da Halil İbrahim Baş'ın öldürülmesiyle ilgili 6 kişi tutuklandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Sakarya Arifiye'de bahçesine giden Halil İbrahim Baş (60), ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Karaçomaklar Mahallesi'nde oturan Halil İbrahim Baş, 2 Ekim günü ceviz bahçesine gitti. Halil İbrahim Baş’ın eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı. Bahçeye giden yakınları, Halil İbrahim Baş’ın göğsünden vurulmuş cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Jandarma, yapılan incelemede Halil İbrahim Baş’a ait tüfeğin yanında olmadığını belirledi. Tarlada arama yapan ekipler, mahalleye gelen tüm yollardaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında plakasız iki aracın Baş'ın vurulduğu bahçenin yakınından hızla uzaklaştığı tespit edildi. Jandarma, araştırmayı bu yönde derinleştirdi.

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HASTANEYE GETİRİP TEDAVİ ETTİRDİ

Jandarma, kamera kayıtlarından araçlardan birinin Söğütlü ilçesine, diğerinin ise Kocaeli yönüne gittiğini saptadı. Yol üzerindeki kamera kayıtlarından Kocaeli yönüne giden aracın, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gittiği belirlendi. Yapılan araştırmada, araçla, Ö.D.’nin oğlu C.D.’yi hastaneye getirip tedavi ettirdiği tespit edildi.

Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Ö.D., eşi S.D. ve bacağından vurulan oğulları C.D.’nin görüntüleri ile Arifiye’den hızla kaçan araçtaki kişilerin görüntülerini karşılaştırdı. Her iki görüntünün uyuşması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

TÜFEĞİ ELİNDEN ALIP, ÖLDÜRMÜŞLER

Şüpheliler ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Yapılan çapraz sorguda verdikleri ifadeleri birbirine uyuşmayan şüpheliler, cinayeti işlediklerini itiraf etti. Halil İbrahim Baş’a ait bahçenin yanındaki bahçeden ceviz çaldıkları, bu sırada Baş’ın kendilerini görüp tüfekle atış açıp C.D.’yi yaraladığı, kendilerinin de tüfeği elinden alıp Baş’ı öldürdükleri belirlendi. Söğütlü ilçesinde bir gölete attıkları tüfek ise dalgıçlar tarafından bulundu. Üç şüphelinin ifadeleri doğrultusunda diğer araçtaki M.D., S.T., A.T., S.D. de gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.D., M.D., S.T., A.T., S.D. ve C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralanan C.D. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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sakarya ceviz

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