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Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 19:49 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karıştığı iddiasıyla aranan 4 kişiden biri yakalandı.

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Sarıkamış ilçesinin Çamyazı Köyü'nde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 4 kişiden S.K, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçenin batı bölgesi ormanlık alanında silahıyla yakalandı.

Zanlı S.K, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aranan 3 kişi için yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

OLAY

Çamyazı Köyü'nde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Gözmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Korkmaz ailesinden 10 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, tutuklananlardan biri serbest bırakılmıştı. Aynı aileden 4 kişi ise aranıyordu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış cinayet

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