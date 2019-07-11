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Sakarya'da sahile denizaltı bombası vurdu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından bir denizaltıya ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.

Sakarya'da sahile denizaltı bombası vurdu

Olay, Karasu Akkum mevki’inde bulunan bir plajda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre plajda yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede kıyaya vuran cismin Denizaltı’na ait bir bomba olduğu belirlendi. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken kıyıda geniş güvenlik önlemleri alındı.

GİRİŞLER YASAKLANDI

Öte yandan kıyaya vuran denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sakarya denizaltı bombası karasu

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