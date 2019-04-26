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Sakarya'da şaşkına çeviren görüntü! Karayoluna indiler

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, karayoluna inen anne ayı ve 4 yavrusu, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.

Sakarya'da şaşkına çeviren görüntü! Karayoluna indiler

Taraklı-Geyve karayolu üzerinde, yerleşim bölgesine 4 kilometre uzaklıkta görüntülenen anne ve yavru ayılar, araçların ışıklarından korkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına tırmandı.

ORMANLIK ALANA GİTTİLER

Yavrular, istinat duvarını annelerinin yardımıyla aşabildi. Anne ve yavru ayılar, ormanlık alana giderek, gözden kayboldu. (DHA)

ayi

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Anahtar Kelimeler:
sakarya taraklı ayı
 

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
AHH ÇOK TATLI ŞEYLER....ALLAH BİZİ YUMRUK ATAN AYILARDAN VE ONU DESTEKLEYENLERDEN KORUSUN..?!!!...
şehir bunlardan geçilmiyo zaten
hiçte şaşkına dönmedim gayet normal bir olay hayvanlar gayet normal şekilde karşıdan karşıya geçmiş. fazla abartmayın...
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