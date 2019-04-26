Sakarya'da şaşkına çeviren görüntü! Karayoluna indiler

Taraklı-Geyve karayolu üzerinde, yerleşim bölgesine 4 kilometre uzaklıkta görüntülenen anne ve yavru ayılar, araçların ışıklarından korkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına tırmandı.
ORMANLIK ALANA GİTTİLER
Yavrular, istinat duvarını annelerinin yardımıyla aşabildi. Anne ve yavru ayılar, ormanlık alana giderek, gözden kayboldu. (DHA)
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