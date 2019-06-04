Sakarya'da su samuru görüldü! Saniyeler içinde kayboldu

Sapanca Gölü kenarında bulunan Serdivan Gölpark piknik alanında bulunan kişiler, su samuru gördü.
Çevredekiler, bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi.
Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru saniyeler içinde gözden kaybolarak Sapanca Gölü'ne girdi.
(DHA)
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