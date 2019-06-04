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Sakarya'da su samuru görüldü! Saniyeler içinde kayboldu

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YAŞAM  | 04.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Sakarya'da su samuru görüldü! Saniyeler içinde kayboldu

Sapanca Gölü kenarında bulunan Serdivan Gölpark piknik alanında bulunan kişiler, su samuru gördü.

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Çevredekiler, bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi.

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Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru saniyeler içinde gözden kaybolarak Sapanca Gölü'ne girdi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
sakarya Sapanca Gölü su samuru

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