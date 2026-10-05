Bu 4 yiyeceği asla alüminyum folyoya sarmayın!

Alüminyum folyonun yüzeyinde metali koruyan ince bir alüminyum oksit tabakası bulunuyor. Ancak asit bu koruyucu tabakayı çözebilirken, tuzdaki klorür de yüzeydeki bazı noktalarda bozulmaya yol açabiliyor.

Bu durumda alttaki alüminyum açığa çıkıyor ve yiyeceğin üzerindeki nemle temas ederek çözünmeye başlayabiliyor. Bunun sonucunda folyoda koyu lekeler veya küçük delikler oluşabiliyor. Yiyeceklerde ise gri kalıntı ya da metalik bir tat görülebiliyor.

Özellikle asit, tuz ve nemin bir arada bulunduğu yiyeceklerde bu durum daha belirgin hale gelebiliyor.

HER TEMAS TEHLİKELİ DEĞİL

Alüminyum folyonun yiyecekle kısa süreli temas etmesiyle, yiyeceğin günlerce folyoya sarılı şekilde bekletilmesi aynı durum değil.

Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'ne göre gıdalar yoluyla alınan alüminyumun akut toksisitesi düşük. Folyo ile reaksiyona girerek üzerinde lekeler oluşan yiyeceklerin de genel olarak tüketilebileceği belirtiliyor.

Ancak uzun süreli temas, gereksiz alüminyum alımına ve yiyeceklerde istenmeyen tat değişikliklerine yol açabileceğinden özellikle saklama sırasında dikkat edilmesi öneriliyor.

BU 4 YİYECEĞİ FOLYOYA DOĞRUDAN SARMAYIN

1. Domatesli yemekler

Makarna sosu, chili ve lazanya gibi domates bazlı yemekler asitli oldukları için folyoyla uzun süre temas etmemeli. Artan yemeğin üzerine folyoyu bastırmak yerine kapaklı bir kaba aktarmak daha doğru.

2. Bol limonlu ve narenciyeli yiyecekler

Limonla marine edilmiş tavuk, limon veya misket limonu soslu balık gibi yiyecekler de folyoyla uzun süre temas ettirilmemeli. Narenciyelerde bulunan sitrik asit ve yiyeceğin nemi, folyonun yüzeyinde reaksiyona neden olabilir.

3. Sirke içeren yiyecekler

Turşular, sirkeli salatalar ve sirke ağırlıklı marinasyonlarla hazırlanan etler de folyoya doğrudan sarılmamalı. Turşularda asidin yanı sıra yüksek miktarda tuz bulunması da reaksiyonu artırabiliyor.

4. Sulu ve çok tuzlu yiyecekler

Salamura tavuk, suyunun içinde bekleyen şarküteri ürünleri ve benzeri tuzlu yiyecekler de uzun süre folyoyla temas ettiğinde yüzeyde lekelenme ve aşınmaya neden olabilir.

BUZDOLABINDA NASIL SAKLANMALI?

Asitli, tuzlu veya soslu yemekleri saklamak için kapaklı cam veya gıdaya uygun plastik kaplar tercih edilebilir. Özellikle domates sosları ve turşular için cam kaplar pratik bir seçenek.

Folyoyu tamamen bırakmak gerekmiyor. Bir yemeğin üzerini kapatmak için kullanılacaksa folyonun yiyeceğe doğrudan temas etmemesine dikkat edilebilir. Teması engellemek mümkün değilse yiyecekle folyo arasına yağlı kağıt yerleştirilebilir.

Kısacası alüminyum folyo yemek pişirirken veya kısa süreli olarak kapatırken kullanılabilir. Ancak asitli, tuzlu ve sulu yiyecekleri buzdolabında gece boyunca doğrudan folyoya sarılı şekilde bekletmemek daha güvenli bir saklama alışkanlığı olacaktır.