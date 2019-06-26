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Sakarya'da trafik kazası! 7 yaralı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 26.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Sakarya Sapanca'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası! 7 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Halil Kabukcik idaresindeki 54 BB 642 plakalı otomobil, aynı istikamette yol üzerinde manevra yapan Tunus uyruklu Muhammed Şahowan'ın (24)n kullandığı 34 FTM 47 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler yara almazken, Elif, Neslihan, Nermin, Saliha ve Orhan Kabukcik (2) ile Tunus uyruklu Dalel Sabri (18) ve İsra Jlasi (18) yaralandı. Kazayı gören sürücüler 112 ve polisi arayarak yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sakarya sapanca trafik kazası

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