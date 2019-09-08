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Sakarya sahilinde iskelet bulundu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Karadeniz sahilinde iskelet bulundu.

Sakarya sahilinde iskelet bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kaynarca’nın Karaboğaz sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ava giden avcılar sahilde iskelet ve şort görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya iskelet şort

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