Sakarya'da üniversiteliler arası sıfır atık yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen "Üniversiteler Arası Sıfır Atık Farkındalık Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, medeniyetlerinin gereği olarak çevreyi verilen emanet olarak gördüklerini vurguladı.

Araştırma faaliyetlerinin merkezine, çevreyle ilgili sorunları ve sürdürülebilirliği koymak gerektiğinin altını çizen Savaşan, "Derslerimizde özellikle gençlerin daha iyi dünyaya uyanmalarını da temin edecek şekilde farkındalığını, bilinç düzeyini artırmak vazifemiz." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut da farkındalık çalışmaları kapsamında kampüs içerisinde karbon emisyonu kontrolünü oluşturmaya başladıklarını bildirdi.

Akbulut, 2019-2021 yıllarında uyguladıkları sıfır atık kampanya kapsamında 70 ton kağıt, 40 ton cam plastik, 26 ton elektronik, 128 kilogram pilin geri dönüşümünün sağlandığını belirterek, 3,5 ton tıbbi ve 6,5 ton tehlikeli atığın da bertaraf edilmesi için tesislere gönderildiğini aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de tasarruf, kullanılabilirlik ve geri dönüşümün tavsiye değil gereklilik olduğuna dikkati çekti.

Belediyenin çevre ve atık yatırımlarına ilişkin bilgiler veren Yüce, "Atıktan Hayata' projemizle atık ambalaj ve gazetelerden yeni ürünler üretiyor ve israfı en aza indirgiyoruz. Şehir genelinde kurduğumuz atık toplama ve aktarma istasyonları sayesinde kentin atığını düzenli olarak topluyor, ayrıştırıyor, geri dönüştürüp ondan enerji elde ediyor, onun da atığından gübre elde ediyoruz. Yani zerre miktarını boşa harcamıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol ve etkinliklerin sponsorlarına onur ödülleri, podcast, fotoğraf ve sanatsal tasarım kategorilerinde ilk üçe giren öğrencilere de para ödülü ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törenin ardından başlayan Sıfır Atık Farkındalık Paneli'nde, "Döngüsel Ekonomiye Geçiş", "Sıfır Atık Mevzuatı ve Farkındalık", "Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi", "Enerji Depolama", "Biyokütle Elektrik Santralinde Enerji Üretimi ve Sıfır Atık" konuları ele alındı.

